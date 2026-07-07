La agónica clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 no terminó con el pitazo final. Horas después del encuentro, la Federación Egipcia presentó una denuncia formal ante la FIFA contra el árbitro francés François Letexier y su equipo arbitral, al considerar que varias decisiones influyeron en el resultado del partido.
Egipto presenta una denuncia a la FIFA y señala al árbitro como el culpable de su eliminación
La Federación Egipcia presentó una protesta oficial ante la FIFA después de la derrota por 3 a 2 frente a Argentina. Además de cuestionar el arbitraje de François Letexier, pidió que el juez francés y su equipo no vuelvan a dirigir en lo que resta del Mundial.