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Egipto presenta una denuncia a la FIFA y señala al árbitro como el culpable de su eliminación

La Federación Egipcia presentó una protesta oficial ante la FIFA después de la derrota por 3 a 2 frente a Argentina. Además de cuestionar el arbitraje de François Letexier, pidió que el juez francés y su equipo no vuelvan a dirigir en lo que resta del Mundial.

La agónica clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 no terminó con el pitazo final. Horas después del encuentro, la Federación Egipcia presentó una denuncia formal ante la FIFA contra el árbitro francés François Letexier y su equipo arbitral, al considerar que varias decisiones influyeron en el resultado del partido.

Según trascendió, la presentación solicita explicaciones por distintas jugadas polémicas ocurridas durante el encuentro y reclama que el equipo arbitral sea apartado del resto de la competencia por los supuestos errores que, a criterio de los dirigentes egipcios, perjudicaron a su selección.

Las protestas comenzaron apenas terminó el partido, cuando varios futbolistas rodearon al árbitro para reclamar por algunas decisiones. Durante el encuentro, incluso, el entrenador Hossam Hassan fue amonestado por sus gestos de desaprobación hacia el juez francés.

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Uno de los más duros fue Mostafa Ziko, autor del segundo gol egipcio, quien aseguró que su equipo fue perjudicado por el arbitraje. "Es una injusticia. Desde el principio del partido estuvo en nuestra contra. No puede ser que nos vayamos así cuando íbamos ganando 2 a 0 contra Argentina."

Más tarde, el delantero insistió con sus críticas y sostuvo que hubo decisiones difíciles de comprender, entre ellas el gol anulado a Egipto y varias infracciones sancionadas en contra de su equipo durante el segundo tiempo.

Por su parte, Hossam Hassan también cuestionó el desempeño del árbitro y apuntó especialmente a la jugada previa al tercer gol argentino.

"Todos vimos cómo le tiraban de la camiseta a nuestro jugador y ni siquiera hubo revisión del VAR", afirmó el entrenador, quien además aseguró que antes del partido ya habían manifestado reparos sobre la designación arbitral.

El técnico fue aún más allá al expresar que no continuará viendo el resto del torneo como forma de protesta.

La presentación formal fue realizada por el presidente de la Federación Egipcia, Hany Abo Rida, quien solicitó a la FIFA que investigue las decisiones arbitrales del encuentro y evalúe excluir al equipo encabezado por Letexier de los partidos restantes del Mundial.

Hasta el momento, la FIFA no emitió un comunicado oficial sobre el reclamo presentado por la federación africana.

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