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El Verdinegro visita a Chicago en un partido atravesado por amenazas y presión

San Martín visita este lunes a Nueva Chicago por la fecha 35 de la Primera Nacional. El Verdinegro necesita sumar para acercarse al Reducido, en una previa marcada por amenazas al plantel local y un partido que se jugará a puertas cerradas.

El Verdinegro afrontará este lunes una visita exigente a Nueva Chicago, en un partido que tendrá mucho en juego dentro y fuera de la cancha.

El encuentro, correspondiente a la fecha 35 de la Primera Nacional, se disputará desde las 13 en el estadio República de Mataderos, en medio de un clima de tensión por las amenazas que aparecieron contra los futbolistas del equipo local.

El mensaje intimidatorio, pintado en instalaciones vinculadas al club, encendió las alarmas en la previa. “Ganar o morir, putos. Hay balas para todos”, decía la amenaza, que se sumó al malestar generado por los últimos resultados y a los incidentes registrados durante el partido frente a Gimnasia de Jujuy. Por los antecedentes de violencia, el encuentro se jugará a puertas cerradas.

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En ese escenario, el Verdinegro buscará concentrarse en una oportunidad importante para sus aspiraciones deportivas. San Martín llega con 47 puntos y necesita sumar para mantenerse en la pelea por ingresar al Reducido, la instancia que definirá los ascensos a la máxima categoría.

El equipo sanjuanino viene de empatar 1-1 ante Temperley y buscará recuperar terreno en la recta final del campeonato. Nueva Chicago, por su parte, llega tras caer por 1-0 frente a Gimnasia de Jujuy, suma 36 unidades y atraviesa una situación comprometida en la lucha por mantener la categoría.

La diferencia en la tabla refleja dos objetivos distintos, pero una misma necesidad de sumar. Para San Martín, una victoria puede representar un impulso importante en la búsqueda de la clasificación; para el conjunto de Mataderos, el partido aparece condicionado por la urgencia de mejorar sus resultados.

El duelo comenzará a las 13 y se disputará sin público en las tribunas. San Martín tendrá por delante un desafío deportivo exigente en una cancha marcada por la tensión, con puntos importantes en juego para cerrar la temporada con chances de alcanzar su objetivo.

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