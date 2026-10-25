El Verdinegro visita a Chicago en un partido atravesado por amenazas y presión

En ese escenario, el Verdinegro buscará concentrarse en una oportunidad importante para sus aspiraciones deportivas. San Martín llega con 47 puntos y necesita sumar para mantenerse en la pelea por ingresar al Reducido, la instancia que definirá los ascensos a la máxima categoría.

El equipo sanjuanino viene de empatar 1-1 ante Temperley y buscará recuperar terreno en la recta final del campeonato. Nueva Chicago, por su parte, llega tras caer por 1-0 frente a Gimnasia de Jujuy, suma 36 unidades y atraviesa una situación comprometida en la lucha por mantener la categoría.

La diferencia en la tabla refleja dos objetivos distintos, pero una misma necesidad de sumar. Para San Martín, una victoria puede representar un impulso importante en la búsqueda de la clasificación; para el conjunto de Mataderos, el partido aparece condicionado por la urgencia de mejorar sus resultados.

El duelo comenzará a las 13 y se disputará sin público en las tribunas. San Martín tendrá por delante un desafío deportivo exigente en una cancha marcada por la tensión, con puntos importantes en juego para cerrar la temporada con chances de alcanzar su objetivo.