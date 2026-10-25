El Salmón vuelve a San Juan con sus clásicos y una cuenta pendiente

Aquella noche, el recital comenzó cerca de las 22 con “Output Input” y se extendió durante unas dos horas.

Hubo canciones de distintas épocas y una despedida que quedó en la memoria de sus seguidores, Calamaro besó el escenario del Cantoni y luego agradeció el recibimiento en sus redes sociales. “Mil gracias, qué recital más bueno. Tocar en nuestro país no se compara con nada”, escribió tras el show.

Ahora, tres años después, el encuentro será en un contexto distinto.

La Fiesta Nacional del Sol lo tendrá por primera vez entre sus artistas principales y ante una convocatoria que reunirá a públicos de distintas generaciones.

Su repertorio ofrece un recorrido amplio, desde su paso por Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez hasta una carrera solista que dejó canciones como “Flaca”, “Crímenes perfectos”, “Paloma” y “Estadio Azteca”.

El Salmón y la apuesta por el exceso

La visita también encuentra a Calamaro ligado a una de las obras más singulares de su discografía. En octubre de 2000 publicó El Salmón, una producción monumental de cinco discos y 103 canciones que llevó al extremo su impulso creativo. El álbum llegó después de Alta suciedad (1997), que consolidó su éxito solista, y de Honestidad brutal (1999), un trabajo doble de 37 canciones.

En una entrevista reciente con TN, al recordar Honestidad brutal y la gira Agenda 1999, Calamaro se distanció de la nostalgia como motor artístico. “Tampoco soy alguien que se instale en el pasado para celebrar la nostalgia, desconozco los aniversarios de los discos, no me recreo en recuerdos ni extraño épocas anteriores”, sostuvo. Sobre aquel proceso creativo, lo definió como una búsqueda de intensidad: “Fue intento, divertido y valiente”.

Esa mirada ayuda a entender por qué sus recitales no funcionan solamente como una sucesión de éxitos conocidos. En su obra conviven la canción popular, la experimentación, el exceso y una escritura que convirtió escenas cotidianas en parte del repertorio sentimental del rock argentino.

El sábado 21 de noviembre, Calamaro compartirá escenario con Diego Torres en una de las jornadas centrales de la Fiesta Nacional del Sol, que se desarrollará del 20 al 22 de noviembre en el predio del Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, en Pocito.

Las entradas anticipadas se encuentran disponibles a través de Ticketek. Los valores promocionales para el estadio son de $15.000 para las tribunas populares, $25.000 para el campo de pie, $35.000 para la platea alta y $45.000 para la platea baja. La venta presencial en las boleterías del Teatro del Bicentenario está prevista desde el 6 de noviembre.

Después de sus pasos por el Teatro del Bicentenario y el Cantoni, el Salmón tendrá un nuevo encuentro con el público sanjuanino. Esta vez, la cita no será solamente otro recital en la provincia: será su debut en la fiesta que cada año reúne a San Juan alrededor de su identidad cultural.