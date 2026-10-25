Juana Viale brindó detalles sobre la evolución de Mirtha Legrand

“Está bien, está hermosa”, expresó al referirse a Mirtha, quien había atravesado una internación que mantuvo en vilo a sus seguidores.

La conductora también recordó el encuentro que compartieron el domingo anterior, una reunión que tuvo un significado especial porque fue la primera salida de la diva después de recibir el alta médica.

La celebración quedó registrada en una fotografía familiar que Mirtha publicó en sus redes sociales y que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

Durante la charla televisiva, Juana explicó que la familia se reunió para compartir el Día de la Madre y que el encuentro transcurrió en un clima distendido.

La conductora contó que pudieron conversar y disfrutar del almuerzo, en una jornada que representó una oportunidad para volver a compartir tiempo juntos después de los días de internación.

“Nos reunimos todos, la pasamos bárbaro, re bien, re lindo, charlamos”, recordó sobre la reunión familiar.

La conductora aclaró que el encuentro no se realizó en la casa de Mirtha. Además, señaló que su madre, Marcela Tinayre, fue quien la llevó en auto hasta el lugar donde se reunieron.

Según relató Juana, la salida fue especialmente significativa para su abuela, que estaba contenta de volver a salir después de permanecer internada. “Fue su primera salida, así que estaba contenta de salir, de andar en auto con mi madre, que la llevó”, explicó.

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La anécdota más comentada llegó cuando Juana describió, con humor, cómo se comportó Mirtha durante el almuerzo. “Comió un montón, criticó a medio mundo”, contó entre risas, en referencia a una característica que suele asociarse con la personalidad directa de la conductora.

El comentario provocó reacciones entre los presentes y permitió conocer un aspecto más cotidiano del encuentro.

Más allá de la preocupación que había generado su estado de salud, el relato de su nieta mostró a Mirtha participando de una reunión familiar y retomando una de sus costumbres habituales: conversar sobre distintos temas y expresar sus opiniones.