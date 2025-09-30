Divorcio del sueño, el método de las parejas para tener mejor descanso

El análisis de la ciencia

La ciencia analizó los efectos de esta separación nocturna y sus conclusiones parecen claras teniendo en cuenta los resultados del estudio Compartir la cama versus dormir solo publicado en la revista Sleep: a contrario de la tendencia generalizada, dormir con una pareja/cónyuge se asocia con una mejor calidad del sueño y una mejor salud mental en general.

Así lo corroboró otro trabajo de la Universidad de Hertfordshire que concluía que “el 94% de las parejas que pasaron la noche en contacto estaban satisfechas con su relación, en comparación con solo el 68% de las que no se tocaron”.

Además, cuanto más separada pasaba la noche la pareja, peor era su relación: el 86% de los que dormían a menos de tres centímetros de distancia de su pareja estaban contentos con su relación, en comparación con solo el 66% de los que dormían a más de 75 centímetros de distancia.

Signos que indican que la pareja necesita dormir en camas separadas

El divorcio del sueño puede ser temporal o definitivo, en función de los factores que hayan influido en tomar esta decisión, por ejemplo, durante las olas de calor del verano, mantener las distancias puede ser más confortable para ambos, mientras que cuando vuelve el fresco es más apetecible arrimarse a un cuerpo que desprende calorcito.

En cualquier caso, dormir mal no solo tiene consecuencias negativas para la salud, sino que también puede desencadenar discusiones que deterioren la relación de pareja y hay signos que indican que el sleep divorce puede ser lo más conveniente, como:

Ronquidos. es uno de los principales motivos para dejar de dormir juntos.

es uno de los principales motivos para dejar de dormir juntos. Tener insomnio. La Dra. Erin Flynn-Evans, consultora de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño indica que los estudios demuestran que cuando un compañero de cama tiene un trastorno del sueño, puede afectar negativamente al otro que duerme.

La Dra. Erin Flynn-Evans, consultora de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño indica que los estudios demuestran que cuando un compañero de cama tiene un trastorno del sueño, puede afectar negativamente al otro que duerme. Mayor sensibilidad al frío o al calor. Si uno de los dos miembros de la pareja es mucho más caluroso que el otro, en invierno es más fácil de solucionar porque el más friolento puede ponerse un pijama que abrigue más, pero en verano la situación podría complicarse si uno quiere dormir con ventilador o aire acondicionado y esto molesta al otro.

Si uno de los dos miembros de la pareja es mucho más caluroso que el otro, en invierno es más fácil de solucionar porque el más friolento puede ponerse un pijama que abrigue más, pero en verano la situación podría complicarse si uno quiere dormir con ventilador o aire acondicionado y esto molesta al otro. La iluminación de la habitación. Aunque los expertos recomiendan dormir a oscuras porque es necesario para segregar melatonina –la hormona que ayuda a conciliar y mantener el sueño–, hay quien prefiere dejar encendida una luz artificial tenue, o con la persiana subida para que entre la luz del exterior.

Aunque los expertos recomiendan dormir a oscuras porque es necesario para segregar melatonina –la hormona que ayuda a conciliar y mantener el sueño–, hay quien prefiere dejar encendida una luz artificial tenue, o con la persiana subida para que entre la luz del exterior. Trabajo por turnos u horarios laborales muy diferentes. Si los horarios de trabajo son muy dispares, es posible despertar y desvelar al otro al acostarnos o levantarnos.

Si los horarios de trabajo son muy dispares, es posible despertar y desvelar al otro al acostarnos o levantarnos. Síndrome de piernas inquietas. Se caracteriza por el movimiento involuntario de las piernas durante el descanso nocturno, que lógicamente puede incomodar o despertar a tu acompañante de colchón.

Se caracteriza por el movimiento involuntario de las piernas durante el descanso nocturno, que lógicamente puede incomodar o despertar a tu acompañante de colchón. Sufrir parasomnias como el sonambulismo o padecer otros trastornos del sueño, como las pesadillas recurrentes.

o padecer otros trastornos del sueño, como las pesadillas recurrentes. Durante el embarazo, las gestantes pueden tener más dificultades para conciliar el sueño o necesitar más espacio para estar más cómodas.

Cómo evitar que el sleep divorce perjudique la relación

Dormir separados debe ser una decisión razonada y explicada con calma. La psicóloga española Gemma Solé indica que la decisión de dormir separados nunca debería tomarse como un ataque o una falta de amor, sino más bien como una oportunidad para la pareja, para seguir juntos y mejor. “Lo ideal es que las condiciones de dormir separados sean cómodas para los dos, no un castigo”, dijo.

“Aunque se tome esta decisión, las relaciones de pareja no deben verse afectadas, más bien al contrario, algunos resultados de estudios científicos indican que se acrecienta el deseo de mantener relaciones sexuales cuando se duerme separado, porque parece que los seres humanos valoramos y deseamos más lo que no tenemos”, afirmó.