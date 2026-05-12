Homero Simpson cumple 70 años

Homero, creado por Matt Groening para Estados Unidos, surgió en 1987 en los cortos de The Tracey Ullman Show y más tarde se estableció como el protagonista de la serie en 1989. Debe debe su nombre al padre de Groening, un cineasta, publicista, escritor y dibujante nacido en Canadá.

A lo largo de sus más de tres décadas al aire, Homero acumuló una cantidad de chistes, gags y frases que se convirtieron en parte del lenguaje cotidiano de varias generaciones, al punto de que su "d'oh" ante un desacierto fue reconocido oficialmente por el diccionario Oxford en 2001.

El personaje también funcionó, desde el principio, como una crítica velada al Sueño Americano. La serie nunca perdió esa vocación satírica original, aunque con el paso de los años el filo se fue atenuando y los episodios viraron hacia el absurdo y la referencia cultural más que hacia la crítica social. Es ahí, dicen los nostálgicos, donde algo se rompió.

En la Argentina, Los Simpson encontraron un terreno especialmente fértil. La serie llegó al país en los noventa y rápidamente se instaló en la cultura popular local, en parte gracias al doblaje latino que toda una generación aprendió de memoria, y en parte porque el retrato de una familia disfuncional pero unida resonó con fuerza y se convirtió en la favorita de millones.

La teoría que explica por qué Homero Simpson se mantiene con 36 años

En 1993, la serie estrenó A esto hemos llegado, un capítulo cuya trama gira en torno al Día de los Inocentes y a la broma que Bart le tiende a su padre. El pequeño decide agitar una lata de cerveza durante varias horas, para luego subir la calefacción y que el jefe de familia, acalorado, vaya a buscar algo frío a la heladera. Cuando Homero intenta abrir la lata, la presión acumulada provoca una explosión que lo deja herido y termina internado en el hospital.

Durante su estadía, Homero se levanta a buscar un chocolate en una máquina expendedora del pasillo. La máquina se desploma sobre él y lo sume en un coma. Muchos fanáticos aseguran que, a partir de allí, todo lo que se ve en la serie son ensoñaciones del protagonista en su estado de coma, por eso todos mantienen su edad y apariencia a pesar del paso del tiempo.

Para quienes esto resulta insuficiente, los defensores de esta teoría redoblan la apuesta: seis meses antes se transmitió el episodio en el que Homero conoce a Dios luego de casi morir asfixiado en su casa un día en que no quiso ir a misa, donde le pregunta por el significado de la vida. La divinidad le asegura que para saber eso deberá esperar al día en que muera, y, ante la impaciencia del hombre remata: "¿No podés esperar seis meses?".