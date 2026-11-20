San Juan tendrá este viernes una jornada templada, pero con el viento Sur como principal protagonista. El día comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 17°C. Con el correr de las horas, las ráfagas ganarán intensidad y podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora durante la tarde.
Del cielo nublado a las ráfagas de viento, el pronóstico para este viernes
El viento Sur será protagonista este viernes en San Juan. Las ráfagas podrían llegar a los 50 km/h durante la tarde y la temperatura alcanzará los 27°C. Así estará el tiempo para la primera noche de la Fiesta del Sol.