De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura irá en aumento durante la mañana y llegará a los 27°C por la tarde, cuando se espera la máxima de la jornada. El cielo estará parcialmente nublado y las condiciones se mantendrán sin probabilidades de precipitaciones.

El cambio más importante llegará con el viento. Durante las primeras horas soplará desde el sector Sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Hacia la tarde aumentará su intensidad, con registros sostenidos de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre los 42 y 50 km/h.