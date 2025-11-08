Conocé el nombre que no se usa en Argentina desde hace 75 años

Mientras algunos prefieren los nombres tradicionales y conocidos, asumiendo el riesgo de que su hijo se llame igual que muchos de sus contemporáneos, otros buscan originalidad y sofisticación. Son personas que necesitan saber que sus hijos serán únicos, y que cuando se los llame sólo ellos responderán a ese nombre.

De esta forma surgen nombres exóticos, que en realidad no se usaron jamás para una persona. sin embargo, mientras no sean ofensivos, la ley en Argentina permite su uso, dejando librado a la creatividad de los padres la forma de llamar a los nuevos miembros de la familia.