Conocé el nombre que no se usa en Argentina desde hace 75 años

El nombre raro que se usó pocas veces en Argentina
Entre los datos curiosos que aporta el registro Nacional de las Personas (RENAPER), donde se anotan los nacimientos, surgen estos nombres excéntricos. Uno de ellos es Anis, que es tan particular que ni siquiera queda claro si es de varón o de nena.
De acuerdo con información del RENAPER solamente cuatro personas en Argentina se llamaron Anís. Esto sucedió hace tiempo: la primera vez que se inscribió un nacimiento con ese nombre fue en 1937, y desde hace 75 años que no se volvió a elegir.
Qué significa el nombre Anis
Al tratarse de un nombre poco común no se le conoce un origen claro, pero puede tener varias raíces, según el contexto cultural y lingüístico.
- Origen árabe: significa “compañero”, “amistoso”, “el que da consuelo”, “amable en la conversación”. En árabe es de género masculino, aunque en otros países puede aparecer como unisex.
- Uso y presencia: es más frecuente en países árabes o musulmanes como Egipto, Siria, Líbano, Marruecos y Argelia. En Francia aparece como variante Anis o Aniss. En América Latina es muy raro, aunque puede encontrarse en familias con ascendencia árabe.