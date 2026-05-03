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Récord histórico: Argentina recupera el trono mundial de la yerba mate y desembarca en China

Tras siete años de liderazgo brasileño, la industria nacional cerró 2025 como el principal exportador del sector tanto en volumen como en divisas.

La industria de la yerba mate argentina atraviesa un momento de expansión global sin precedentes. Según el reporte anual del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), el país desplazó a Brasil y se consolidó como el mayor exportador mundial durante 2025, registrando el despacho de casi 58 millones de kilos. Esta cifra no solo representa un crecimiento interanual del 32%, sino que generó ingresos superiores a los USD 116 millones.

El desembarco en China y la influencia global

El 2026 comenzó con un hito logístico fundamental para el sector: el primer despacho directo de yerba mate a China realizado por una cooperativa local. Este movimiento estratégico busca capitalizar un mercado con potencial masivo, enviando producto a granel para ser comercializado bajo sellos regionales.

El fenómeno de la globalización del mate ha sido impulsado por dos factores clave:

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  • Tendencia Saludable: El consumo mundial de productos naturales y energizantes orgánicos.

  • El Factor Messi: La visibilidad internacional de figuras como Lionel Messi ha generado que marcas transnacionales desarrollen bebidas basadas en la infusión argentina.

Rentabilidad en rojo para el productor

A pesar de los números récord en el mercado externo —con Siria, Chile y España como principales destinos—, la realidad en los secaderos de la región es compleja. El precio actual de la hoja verde no llega a cubrir el incremento de los costos operativos, lo que ha provocado una preocupante migración laboral de miles de productores hacia Brasil en busca de mejores condiciones económicas.

A este escenario se suma el impacto del Decreto 812/2025, que eliminó la facultad del INYM para fijar precios mínimos de la materia prima. La medida, orientada a fomentar la competencia, ha debilitado la capacidad de negociación del sector primario en un contexto donde los costos logísticos no dejan de subir.

En el frente doméstico, el consumo también alcanzó marcas históricas. El ranking de ventas de 2025 destaca el liderazgo de las cooperativas y empresas tradicionales:

  • Playadito: 56,7 millones de kilos.

  • Grupo Las Marías (Taragüí, Unión): 49 millones de kilos.

  • CBSé: 24,5 millones de kilos.

  • Amanda (La Cachuera): 19,9 millones de kilos.

Con una producción total que superó los 889 millones de kilos el año pasado, la Argentina reafirma su posición como el motor mundial de la yerba mate, apostando a la sustentabilidad y la tecnología para conquistar nuevos paladares en Oriente.

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