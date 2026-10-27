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Cómo cocinar legumbres: recetas de ensaladas, guisos y hamburguesas

Preparar las legumbres en cantidad, guardarlas de forma adecuada y combinarlas con vegetales permite resolver platos caseros en pocos pasos.

Cocinar una tanda de legumbres para toda la semana permite tener resuelto el ingrediente central de ensaladas, guisos, hamburguesas y salteados. Con tres variedades cocidas y bien conservadas, cada comida puede armarse en pocos pasos y con verduras disponibles en la heladera.

La propuesta parte de preparar garbanzos, lentejas y porotos el mismo día. Después, se dividen en porciones y se usan en recetas distintas para evitar repeticiones.

Cómo cocinar y guardar las legumbres para la semana

Ingredientes

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  • 500 g de garbanzos secos
  • 500 g de porotos secos
  • 500 g de lentejas pardinas o comunes
  • 2 hojas de laurel
  • Sal
  • Agua

Paso a paso

  • Colocar los garbanzos y los porotos en recipientes separados. Cubrir con abundante agua fría y dejar en remojo entre 8 y 12 horas.
  • Al día siguiente, descartar el agua de remojo y enjuagar los granos.
  • Poner los garbanzos en una olla, cubrir con agua limpia y agregar una hoja de laurel. Cocinar a fuego medio entre 60 y 90 minutos, hasta que estén tiernos. Salar durante los últimos 10 minutos.
  • Repetir el procedimiento con los porotos. Según la variedad, pueden necesitar entre 60 y 120 minutos.
  • Lavar las lentejas y cocinarlas en agua con una hoja de laurel entre 25 y 40 minutos. No requieren remojo.
  • Escurrir las legumbres, dejar que bajen de temperatura y dividirlas en recipientes herméticos.
  • Conservar en la heladera hasta cuatro días. Para usarlas más adelante, congelar porciones de una o dos tazas. Las legumbres cocidas pueden mantenerse hasta tres meses en el congelador.

Recetas paso a paso para aprovechar las legumbres ya cocidas

1- Ensalada de garbanzos, tomate y pepino

Esta receta rinde dos porciones como plato principal o cuatro como acompañamiento. Conviene condimentarla justo antes de servir para que las verduras mantengan su textura.

Ingredientes

  • 2 tazas de garbanzos cocidos
  • 2 tomates
  • 1 pepino
  • ½ cebolla morada
  • 10 aceitunas verdes o negras
  • 1 puñado de perejil o cilantro
  • Jugo de 1 limón
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta
  • ½ cucharadita de pimentón dulce

Paso a paso

  • Cortar los tomates y el pepino en cubos pequeños.
  • Cortar la cebolla morada en pluma fina. Si se busca un sabor más suave, dejarla cinco minutos en agua fría y luego escurrirla.
  • Picar el perejil o el cilantro y cortar las aceitunas en rodajas.
  • Mezclar en un bowl los garbanzos, las verduras, las aceitunas y las hierbas.
  • En un recipiente aparte, unir el jugo de limón, el aceite de oliva, el pimentón, sal y pimienta.
  • Volcar el aderezo sobre la ensalada y mezclar. La combinación de garbanzos y vegetales frescos permite armar un almuerzo completo sin encender la hornalla.

2- Guiso rápido de lentejas y verduras

Las lentejas ya cocidas reducen el tiempo de preparación del guiso. La papa aporta espesor y las hojas verdes se incorporan al final para que conserven color.

Ingredientes

  • 3 tazas de lentejas cocidas
  • 1 cebolla
  • 1 morrón rojo
  • 2 zanahorias
  • 1 papa grande
  • 2 dientes de ajo
  • 400 g de tomate triturado
  • 500 ml de caldo de verduras o agua
  • 1 cucharadita de comino
  • 1 cucharadita de pimentón
  • 1 puñado de espinaca o acelga
  • Aceite, sal y pimienta

Paso a paso

  • Cortar la cebolla, el morrón, las zanahorias y la papa en cubos pequeños. Picar el ajo.
  • Calentar dos cucharadas de aceite en una olla y cocinar la cebolla con el morrón durante cinco minutos.
  • Agregar las zanahorias, el ajo, el comino y el pimentón. Revolver durante un minuto.
  • Incorporar el tomate triturado, la papa y el caldo. Cocinar hasta que la papa esté tierna, entre 15 y 20 minutos.
  • Sumar las lentejas cocidas y mantener la olla al fuego otros cinco minutos.
  • Añadir la espinaca o la acelga cortada. Salpimentar y apagar el fuego cuando las hojas se ablanden.
  • Si se desea una consistencia más espesa, aplastar una parte de las lentejas con una cuchara contra el borde de la olla. El guiso admite calabaza, apio, maíz o arvejas según lo que haya disponible.

3- Hamburguesas de porotos y avena

Los porotos cocidos se pueden transformar en medallones para acompañar con ensalada, arroz, pan o verduras asadas. La avena absorbe humedad y ayuda a que la mezcla conserve su forma.

Ingredientes

  • 2 tazas de porotos cocidos
  • 1 cebolla pequeña
  • 1 zanahoria
  • 1 diente de ajo
  • ½ taza de avena fina
  • 1 cucharadita de comino
  • 1 cucharadita de pimentón
  • Sal y pimienta
  • Aceite
  • 1 huevo, opcional

Paso a paso

  • Picar la cebolla y el ajo. Rallar la zanahoria.
  • Calentar una cucharada de aceite en una sartén y cocinar la cebolla hasta que esté transparente. Agregar el ajo y la zanahoria; cocinar dos minutos más.
  • Colocar los porotos en un bowl y aplastarlos con un tenedor o pisapapas. No es necesario formar un puré liso.
  • Incorporar las verduras salteadas, la avena, el comino, el pimentón, sal y pimienta. Sumar el huevo si se usa.
  • Mezclar y dejar reposar 20 minutos en la heladera.
  • Formar seis medallones. Si la masa está húmeda, agregar una cucharada más de avena.
  • Cocinar en una sartén con poco aceite, tres o cuatro minutos por lado. También pueden ir al horno a 200 durante 20 minutos. El reposo en frío facilita el armado de las hamburguesas de porotos.

4- Ensalada tibia de lentejas, calabaza y huevo

Esta preparación funciona para aprovechar verduras asadas que quedaron de otra comida. El contraste entre la calabaza, las lentejas y el aderezo de mostaza permite una ensalada que también puede servirse tibia.

Ingredientes

  • 2 tazas de lentejas cocidas
  • 500 g de calabaza
  • 2 huevos
  • 1 puñado de rúcula, espinaca o lechuga
  • 2 cucharadas de semillas de girasol o calabaza
  • 1 cucharadita de mostaza
  • 1 cucharada de vinagre de manzana
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta

Paso a paso

  • Cortar la calabaza en cubos, colocarla en una placa con aceite, sal y pimienta. Hornear a 200 entre 25 y 30 minutos.
  • Hervir los huevos durante nueve minutos. Enfriarlos con agua y pelarlos.
  • Tostar las semillas en una sartén seca durante dos minutos.
  • Mezclar la mostaza, el vinagre, el aceite, sal y pimienta para preparar el aderezo.
  • Distribuir las hojas verdes en una fuente. Agregar las lentejas y la calabaza tibia.
  • Cortar los huevos en cuartos y colocarlos sobre la ensalada.
  • Terminar con las semillas y el aderezo. Esta receta puede prepararse con batata, remolacha o brócoli en lugar de calabaza.

5- Garbanzos salteados para tacos, wraps o arroz

Una última porción de garbanzos puede resolverse con un salteado especiado. Se sirve dentro de tortillas, sobre arroz o junto con una ensalada de repollo.

Ingredientes

  • 2 tazas de garbanzos cocidos
  • 1 cebolla
  • 1 morrón
  • 1 diente de ajo
  • 1 tomate
  • 1 cucharadita de comino
  • 1 cucharadita de pimentón
  • Ají molido o chile, a gusto
  • Jugo de ½ limón
  • Aceite, sal y pimienta
  • Tortillas, arroz cocido o pan para acompañar

Paso a paso

  • Cortar la cebolla y el morrón en tiras. Picar el ajo y cortar el tomate en cubos.
  • Saltear la cebolla y el morrón con aceite durante cinco minutos.
  • Incorporar el ajo, el comino, el pimentón y el ají molido. Revolver durante unos segundos.
  • Sumar los garbanzos y el tomate. Cocinar entre cinco y siete minutos, hasta que los granos estén calientes y el tomate haya soltado parte de su jugo.
  • Agregar el jugo de limón, sal y pimienta.
  • Servir con tortillas, arroz o pan. Una misma tanda de garbanzos puede pasar de una ensalada fría a un relleno caliente en pocos minutos.

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