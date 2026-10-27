La AFA presentó la pelota para el Superclásico entre Boca y River

La AFA implementará esta nueva forma de distinción en partidos excepcionales con el nuevo balón que hará su debut oficial en el Superclásico del fútbol argentino que disputarán Boca Juniors y River Plate, el próximo 1 de noviembre en el estadio Alberto J. Armando más conocido como "La Bombonera".

Esta novedosa presentación evoca a la famosa "Pelota Naranja" que se utilizó el 6 de abril de 1986, en un Superclásico que quedó en la historia y que también se disputó en el estadio del club de la Ribera, en un contexto en el que River llegaba como campeón del torneo local y dio la vuelta olímpica ante sus hinchas y los de Boca, ya que en ese entonces había visitantes.

Según Alonso y el mismo protagonista, la idea de que se jugara con dicha pelota fue de Hugo Gatti, arquero del conjunto "Xeneize", que previamente, en la semana, la vio en una oficina de AFA; él propuso utilizarla en el partido debido a la cantidad de papelitos y serpentinas que se arrojaban al campo en los recibimientos de los equipos.

El Superclásico se terminó llevando River por 2-0 con dos goles de Norberto Osvaldo "Beto" Alonso: el primero fue de cabeza con el balón que se inmortalizó en el museo de River, mientras que el segundo fue de un tiro libre que se desvió en la barrera y fue con la clásica Tango blanca y negra.