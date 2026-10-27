La madre de Tiago PZK destrozó a Luck Ra con un durísimo insulto

"El que se la queda pierde. Esa es la frase famosa del famoso fracasado", fue la tremenda frase que publicó vía Instagram la madre del joven cantante contra Luck Ra que luego quitó pero que fue replicada por la cuenta Lomaspopucom y tomó gran repercusión entre los seguidores de los artistas.

Sin embargo, la madre de Tiago PZK siguió firme desde las redes y cuestionó las desmedidas críticas que se instalan sobre las personas: "Una funa puede empezar con unas palabras, pero sus consecuencias pueden durar mucho tiempo. Cuando se difunden mentiras, no solo se daña la imagen de una persona: también se lastima su tranquilidad, sus vínculos y su vida", comenzó.

Y agregó firme: "Antes de compartir o juzgar, pensemos. Detrás de cada publicación hay personas, y la verdad importa. La justicia no debería construirse con rumores ni con acusaciones falsas".

Sobre el final, compartió un romántico posteo de su hijo con La Joaqui y agregó bancándolos a pleno: "Que el mundo se vaya a la mier...!!".