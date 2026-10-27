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La madre de Tiago PZK destrozó a Luck Ra con un durísimo insulto

Griselda Lezcano, madre de Tiago PZK, se pronunció desde las redes sobre el romance de su hijo con La Joaqui y apuntó contra Luck Ra, ex de la cantante.

Tiago PZK y La Joaqui pasan por un gran momento de pareja y así lo demuestran desde hace tiempo desde las redes sociales. En las últimas horas, la cantante compartió imágenes del festejo que le preparó su novio por el cumpleaños acompañado de un romántico mensaje.

"Feliz cumpleaños mi reina te mereces todo esto y más", indicó el cantante enamorado. Y ella respondió también en la misma sintonía y agradecida por su presente: "Pasé el cumpleaños más feliz que nunca".

Lo cierto es que en las últimas horas quien rompió el silencio desde las redes sociales fue Griselda Lezcano, madre de Tiago PZK, quien dejó en claro su postura en favor de la relación de su hijo con La Joaqui y fulminó a Luck Ra, ex de la cantante, en un posteo que después borró.

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"El que se la queda pierde. Esa es la frase famosa del famoso fracasado", fue la tremenda frase que publicó vía Instagram la madre del joven cantante contra Luck Ra que luego quitó pero que fue replicada por la cuenta Lomaspopucom y tomó gran repercusión entre los seguidores de los artistas.

Sin embargo, la madre de Tiago PZK siguió firme desde las redes y cuestionó las desmedidas críticas que se instalan sobre las personas: "Una funa puede empezar con unas palabras, pero sus consecuencias pueden durar mucho tiempo. Cuando se difunden mentiras, no solo se daña la imagen de una persona: también se lastima su tranquilidad, sus vínculos y su vida", comenzó.

Y agregó firme: "Antes de compartir o juzgar, pensemos. Detrás de cada publicación hay personas, y la verdad importa. La justicia no debería construirse con rumores ni con acusaciones falsas".

Sobre el final, compartió un romántico posteo de su hijo con La Joaqui y agregó bancándolos a pleno: "Que el mundo se vaya a la mier...!!".

FUENTE: Primicias ya

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