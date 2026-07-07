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Cada 8 de julio ocurre un fenómeno asombroso: el Sol ilumina al 99% de la población mundial

Cada 8 de julio se produce una coincidencia astronómica que permite que cerca del 99% de la población mundial reciba luz solar directa o indirecta al mismo tiempo. La explicación combina astronomía y distribución demográfica.

Aunque parezca difícil de creer, existe un momento del año en el que casi toda la población del planeta comparte la luz del Sol al mismo tiempo. Ocurre cada 8 de julio y no se trata de un fenómeno extraordinario ni de un eclipse, sino de una particular combinación entre el movimiento de la Tierra y la distribución de las personas sobre el planeta.

Según distintos análisis astronómicos, alrededor de las 11:15 UTC, cerca del 99% de la humanidad se encuentra bajo luz solar directa o, al menos, dentro de alguna de las fases del crepúsculo, cuando el Sol ya se ocultó o todavía no salió, pero su luz continúa iluminando el cielo.

La explicación está en que más del 90% de la población mundial vive en el hemisferio norte, donde durante julio los días siguen siendo largos tras el solsticio de junio. A esa situación se suma que las regiones más pobladas del planeta —como China, India, Europa, gran parte de África y América— coinciden en ese momento del lado iluminado de la Tierra.

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Los estudios indican que alrededor del 83% de la población recibe luz solar directa, mientras que otro 16% permanece bajo condiciones de crepúsculo. Solo cerca del 1% de los habitantes del planeta continúa en plena noche, principalmente en zonas poco pobladas como Australia, Nueva Zelanda y parte de la Antártida.

Aunque el solsticio de junio marca el día con mayor cantidad de horas de luz en el hemisferio norte, el 8 de julio es la fecha en la que esa luz alcanza a más personas. Esto ocurre porque el desplazamiento gradual del Sol incorpora al lado diurno regiones muy pobladas del sudeste asiático sin dejar en la oscuridad a otros grandes centros urbanos.

Este curioso fenómeno se repite todos los años y se mantiene durante un período aproximado de 60 días, entre mediados de mayo y mediados de julio. Para los especialistas, es un recordatorio de cómo la astronomía y la geografía pueden coincidir para ofrecer una imagen tan simple como sorprendente: durante unos minutos, casi toda la humanidad comparte el mismo cielo iluminado.

Según las cifras del estudio, cerca de 6.400 millones de personas reciben luz directa del sol ese día, y otras 1.200 millones están bajo el crepúsculo, sumando un total de 7.700 millones. Incluso si descontamos la fracción en zonas de luz apenas perceptible, el 93 % de la humanidad sigue estando en contacto con algún grado de iluminación solar.

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