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Suiza eliminó a Colombia por penales y será rival de la Scaloneta en cuartos

La selección argentina ya sabe quién será su próximo rival en el Mundial 2026. Suiza derrotó por penales a Colombia tras igualar sin goles en Vancouver y se ganó un lugar entre los ocho mejores, donde ahora buscará frenar al campeón del mundo.

La espera terminó. Mientras la Selección argentina disfrutaba de una clasificación agónica e inolvidable ante Egipto, el último boleto a los cuartos de final se definía en el BC Place de Vancouver. Allí, Suiza mostró toda su eficacia desde los doce pasos, venció 4-3 a Colombia en la definición por penales después de un cerrado 0-0 y será el próximo rival del equipo de Lionel Scaloni.

El encuentro fue extremadamente equilibrado durante los 120 minutos. Ninguno de los dos logró imponer condiciones con claridad y las situaciones de peligro fueron escasas. Colombia tuvo sus mejores oportunidades con un cabezazo de John Lucumí que se estrelló en el travesaño durante el tiempo suplementario y un mano a mano desperdiciado por Jaminton Campaz, mientras que los europeos sostuvieron el orden defensivo y llevaron la definición hasta donde más cómodos se sintieron.

En la tanda de penales apareció la diferencia. El travesaño le negó el gol a Dávinson Sánchez y luego el arquero Gregor Kobel le contuvo el remate a Cucho Hernández. Del otro lado, Rubén Vargas convirtió el disparo decisivo para sellar el 4-3 y desatar el festejo helvético.

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Con ese resultado, Argentina ya tiene confirmado su próximo compromiso. El seleccionado nacional enfrentará a Suiza este sábado 11 de julio, desde las 22 (hora argentina), en el Kansas City Stadium, con un lugar en las semifinales del Mundial 2026 en juego.

La jornada de cuartos de final comenzará ese mismo sábado a las 18 con el enfrentamiento entre Noruega e Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami. De ese cruce saldrá el posible rival de la Albiceleste en semifinales si consigue superar el duro examen ante los suizos.

Ese encuentro está programado para el miércoles 15 de julio, a las 21, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Por el otro lado del cuadro ya quedó definido el camino. España, que eliminó a Portugal en un final dramático, enfrentará a Bélgica, mientras que Francia se medirá con Marruecos para completar las semifinales.

Argentina, que llegó a esta instancia después de una remontada cargada de carácter frente a Egipto, buscará ahora dar otro paso en la defensa del título conseguido en Qatar 2022. El objetivo sigue intacto: volver a instalarse entre los cuatro mejores del mundo y mantener vivo el sueño del bicampeonato.

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