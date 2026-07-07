Suiza eliminó a Colombia por penales y será rival de la Scaloneta en cuartos

Con ese resultado, Argentina ya tiene confirmado su próximo compromiso. El seleccionado nacional enfrentará a Suiza este sábado 11 de julio, desde las 22 (hora argentina), en el Kansas City Stadium, con un lugar en las semifinales del Mundial 2026 en juego.

La jornada de cuartos de final comenzará ese mismo sábado a las 18 con el enfrentamiento entre Noruega e Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami. De ese cruce saldrá el posible rival de la Albiceleste en semifinales si consigue superar el duro examen ante los suizos.

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Rubén Vargas no desaprovechó el match point, le ganó el duelo a Camilo Vargas y le dio la clasificación al conjunto europeo a los cuartos de final. pic.twitter.com/9m0PsW1YRB — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Ese encuentro está programado para el miércoles 15 de julio, a las 21, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Por el otro lado del cuadro ya quedó definido el camino. España, que eliminó a Portugal en un final dramático, enfrentará a Bélgica, mientras que Francia se medirá con Marruecos para completar las semifinales.

Argentina, que llegó a esta instancia después de una remontada cargada de carácter frente a Egipto, buscará ahora dar otro paso en la defensa del título conseguido en Qatar 2022. El objetivo sigue intacto: volver a instalarse entre los cuatro mejores del mundo y mantener vivo el sueño del bicampeonato.