La espera terminó. Mientras la Selección argentina disfrutaba de una clasificación agónica e inolvidable ante Egipto, el último boleto a los cuartos de final se definía en el BC Place de Vancouver. Allí, Suiza mostró toda su eficacia desde los doce pasos, venció 4-3 a Colombia en la definición por penales después de un cerrado 0-0 y será el próximo rival del equipo de Lionel Scaloni.
Suiza eliminó a Colombia por penales y será rival de la Scaloneta en cuartos
La selección argentina ya sabe quién será su próximo rival en el Mundial 2026. Suiza derrotó por penales a Colombia tras igualar sin goles en Vancouver y se ganó un lugar entre los ocho mejores, donde ahora buscará frenar al campeón del mundo.