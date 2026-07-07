Ocho selecciones en carrera: los cruces de cuartos y el sueño del bicampeonato

En caso de avanzar, Argentina volverá a viajar a Atlanta para disputar una semifinal de máxima exigencia. Del otro lado del cuadro aparecen Inglaterra y Noruega, que jugarán el mismo sábado desde las 18 en el Hard Rock Stadium de Miami. Los ingleses llegan con una de las plantillas más talentosas del torneo, mientras que los noruegos vienen de protagonizar uno de los grandes golpes del Mundial al eliminar a Brasil con un Erling Haaland determinante.

La otra llave promete un nivel altísimo. Francia y Marruecos abrirán los cuartos de final este jueves 9 de julio, desde las 17, en Boston. Los franceses dejaron en el camino a Paraguay y vuelven a cruzarse con los africanos después de la semifinal de Qatar 2022, mientras que Marruecos busca confirmar que ya es una de las grandes potencias emergentes del fútbol mundial.

El último boleto a semifinales se definirá el viernes 10 de julio, cuando España enfrente a Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

La Roja continúa mostrando una enorme solidez defensiva y todavía no recibió goles en el torneo, mientras que los belgas llegan en pleno crecimiento tras golear a Estados Unidos y consolidarse como una de las revelaciones de la Copa.

Los cuartos de final del Mundial 2026

Francia vs. Marruecos – Jueves 9 de julio – 17:00 (hora argentina) – Boston.

– Jueves 9 de julio – 17:00 (hora argentina) – Boston. España vs. Bélgica – Viernes 10 de julio – 16:00 – Los Ángeles.

– Viernes 10 de julio – 16:00 – Los Ángeles. Noruega vs. Inglaterra – Sábado 11 de julio – 18:00 – Miami.

– Sábado 11 de julio – 18:00 – Miami. Argentina vs. Suiza – Sábado 11 de julio – 22:00 – Kansas City.

Cada partido comenzará a marcar el destino de un Mundial que ya dejó sorpresas, eliminaciones inesperadas y remontadas inolvidables. Argentina sigue de pie y mantiene intacta la ilusión de defender la corona conquistada en Qatar 2022.

Para volver a jugar una final deberá superar primero a Suiza y luego al vencedor de Inglaterra-Noruega. Del otro lado del cuadro esperan Francia, Marruecos, España y Bélgica, cuatro seleccionados que también sueñan con llegar al partido decisivo del 19 de julio.