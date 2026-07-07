Si fuiste a festejar a la Plaza 25 el agónico pase a cuartos, buscáte

La fiesta también se extendió por la avenida de Circunvalación, donde una interminable caravana de autos hizo sonar las bocinas mientras flameaban banderas argentinas por las ventanillas.

El mismo clima se replicó en distintos barrios y departamentos de la provincia, donde los festejos se multiplicaron a medida que avanzaba la noche.

Las vacaciones de invierno también aportaron un color especial. Muchos chicos pudieron vivir el partido junto a sus familias y, una vez consumada la clasificación, fueron protagonistas de una celebración que reunió a varias generaciones bajo una misma pasión.

Las imágenes reflejan mejor que cualquier palabra lo que dejó otra noche de Mundial: abrazos interminables, sonrisas, banderas celestes y blancas y una provincia que volvió a acompañar a la Selección en un momento de máxima emoción.