La clasificación de Argentina volvió a sentirse en cada rincón de San Juan. Apenas Enzo Fernández marcó el gol del 3-2 en tiempo de descuento y el árbitro señaló el final del partido, la celebración salió de las casas para trasladarse a las calles.
Si fuiste a festejar a la Plaza 25 el agónico pase a cuartos, buscáte
La remontada de la Selección argentina frente a Egipto desató una verdadera fiesta en San Juan. Cientos de personas coparon la Plaza 25 de Mayo y distintos puntos del Gran San Juan para celebrar una clasificación que hizo sufrir hasta el último minuto.