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Si fuiste a festejar a la Plaza 25 el agónico pase a cuartos, buscáte

La remontada de la Selección argentina frente a Egipto desató una verdadera fiesta en San Juan. Cientos de personas coparon la Plaza 25 de Mayo y distintos puntos del Gran San Juan para celebrar una clasificación que hizo sufrir hasta el último minuto.

La clasificación de Argentina volvió a sentirse en cada rincón de San Juan. Apenas Enzo Fernández marcó el gol del 3-2 en tiempo de descuento y el árbitro señaló el final del partido, la celebración salió de las casas para trasladarse a las calles.

fotos: Adrian Carrizo SJ8

fotos: Adrian Carrizo SJ8

La Plaza 25 de Mayo fue el principal punto de encuentro.

Familias enteras, grupos de amigos, chicos con camisetas de la Selección, jóvenes, adultos y hasta abuelos se abrazaron, cantaron y compartieron una noche cargada de emoción después de una remontada que mantuvo a todos con el corazón en la mano.

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La fiesta también se extendió por la avenida de Circunvalación, donde una interminable caravana de autos hizo sonar las bocinas mientras flameaban banderas argentinas por las ventanillas.

El mismo clima se replicó en distintos barrios y departamentos de la provincia, donde los festejos se multiplicaron a medida que avanzaba la noche.

Las vacaciones de invierno también aportaron un color especial. Muchos chicos pudieron vivir el partido junto a sus familias y, una vez consumada la clasificación, fueron protagonistas de una celebración que reunió a varias generaciones bajo una misma pasión.

Las imágenes reflejan mejor que cualquier palabra lo que dejó otra noche de Mundial: abrazos interminables, sonrisas, banderas celestes y blancas y una provincia que volvió a acompañar a la Selección en un momento de máxima emoción.

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