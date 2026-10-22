Por el momento, las autoridades sanitarias consideran que la explicación más probable es la infección a través de la picadura de un mosquito del género Culicoides, portador del virus, en el este de Francia, a la vez que subrayaron que se trata de un caso excepcional que afecta a un paciente con una inmunodepresión grave. Además, notificaron el caso a la Organización Mundial de la Salud y al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades.

Qué es el virus Shamonda y cómo se contagia

Según se informó, su principal mecanismo de transmisión es la picadura de pequeños insectos del género Culicoides, conocidos como jejenes o mosquitos diminutos, aunque no pertenecen al mismo grupo que los mosquitos comunes. Estos insectos actúan como vectores, es decir, pueden transportar el virus y transmitirlo a los animales susceptibles mediante sus picaduras.

En tanto, el jefe de grupo y profesor titular del Centro de Investigación Virológica del MRC y la Universidad de Glasgow, Ben Brennan, explicó: “El virus Shamonda pertenece a un amplio grupo de virus conocidos como bunyavirus. Está estrechamente relacionado con el virus de Schmallenberg, que apareció en Europa en 2011 y provocó una enfermedad grave en el ganado, en particular anomalías reproductivas y defectos congénitos en el ganado vacuno y ovino”.

“Al igual que el virus de Schmallenberg, el virus de Shamonda se asocia principalmente al ganado y se transmite a través de pequeños insectos picadores llamados jejenes”, dijo, a la vez que se supo que, aunque los científicos conocen la existencia de este virus desde hace muchos años, hasta ahora se había asociado únicamente a infecciones en animales y no en humanos.

El experto indicó: “La detección de un virus en un paciente con un sistema inmunitario gravemente comprometido no significa necesariamente que suponga un riesgo significativo para personas que, por lo demás, gozan de buena salud. En la actualidad, no hay pruebas de que el virus de Shamonda provoque una enfermedad generalizada en humanos, aunque se necesitan más investigaciones para comprender su capacidad de infectar a las personas”.