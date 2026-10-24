Mendoza cerró los quirófanos de un hospital privado por un brote de meningitis

La alerta sanitaria se activó el pasado miércoles 21 de octubre a partir de la derivación al Hospital Central de pacientes que habían sido intervenidos quirúrgicamente en la institución privada. Frente al cuadro clínico presentado, las autoridades provinciales desplegaron inspecciones conjuntas mediante la Dirección de Epidemiología, Farmacia y la Dirección de Infraestructura para realizar tomas de muestras y auditar los insumos, anestésicos y materiales utilizados.

La bacteria detectada es un patógeno oportunista intrahospitalario que puede generar complicaciones graves en intervenciones invasivas. Como parte del protocolo de control, el Gobierno mendocino instó a los pacientes operados durante el mes de octubre en ese centro de salud a mantenerse atentos ante la presencia de síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso o rigidez de nuca para realizar una consulta médica inmediata.