El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza ordenó la suspensión preventiva de la actividad en todos los quirófanos del Hospital Privado de Mendoza tras detectarse un brote fatal de meningitis bacteriana posquirúrgica. La investigación epidemiológica determinó hasta el momento la presencia de cuatro pacientes infectados por la bacteria Serratia marcescens, entre los cuales se registraron dos decesos.
Mendoza cerró los quirófanos de un hospital privado por un brote de meningitis
El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza dispuso la clausura preventiva de los quirófanos del Hospital Privado de Mendoza tras confirmarse un brote de meningitis bacteriana posquirúrgica.