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Mendoza cerró los quirófanos de un hospital privado por un brote de meningitis

El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza dispuso la clausura preventiva de los quirófanos del Hospital Privado de Mendoza tras confirmarse un brote de meningitis bacteriana posquirúrgica.

El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza ordenó la suspensión preventiva de la actividad en todos los quirófanos del Hospital Privado de Mendoza tras detectarse un brote fatal de meningitis bacteriana posquirúrgica. La investigación epidemiológica determinó hasta el momento la presencia de cuatro pacientes infectados por la bacteria Serratia marcescens, entre los cuales se registraron dos decesos.

La alerta sanitaria se activó el pasado miércoles 21 de octubre a partir de la derivación al Hospital Central de pacientes que habían sido intervenidos quirúrgicamente en la institución privada. Frente al cuadro clínico presentado, las autoridades provinciales desplegaron inspecciones conjuntas mediante la Dirección de Epidemiología, Farmacia y la Dirección de Infraestructura para realizar tomas de muestras y auditar los insumos, anestésicos y materiales utilizados.

La bacteria detectada es un patógeno oportunista intrahospitalario que puede generar complicaciones graves en intervenciones invasivas. Como parte del protocolo de control, el Gobierno mendocino instó a los pacientes operados durante el mes de octubre en ese centro de salud a mantenerse atentos ante la presencia de síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso o rigidez de nuca para realizar una consulta médica inmediata.

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