Paso de Agua Negra: Chile quiere habilitarlo antes de diciembre

El gobierno chileno informó que trabaja para habilitar anticipadamente el cruce fronterizo con San Juan. La decisión final dependerá de la coordinación binacional y de las condiciones climáticas.

Las gestiones para reabrir el Paso Internacional de Agua Negra avanzan a buen ritmo. Desde el gobierno chileno confirmaron que el trabajo para habilitar el complejo fronterizo comenzó inmediatamente después del cierre de la última temporada, y que la prioridad es abrirlo lo antes posible.

La autoridad presidencial de la Región de Coquimbo aseguró que se han mantenido conversaciones con funcionarios argentinos y que existe un compromiso compartido para anticipar la apertura respecto al año pasado, cuando el paso fue habilitado el 22 de noviembre. “El objetivo es hacerlo antes, porque se reconoce la importancia que tiene el turismo argentino para la economía regional”, señaló.

Para ello, se están coordinando los distintos servicios públicos involucrados, entre ellos Vialidad, Aduanas, Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Servicio Agrícola y Ganadero. Además, se destinaron recursos adicionales para mejorar la infraestructura del complejo fronterizo y optimizar las condiciones de seguridad y conectividad, incluyendo comunicaciones satelitales.

Desde Chile también recordaron que la última temporada marcó un hito en la integración binacional, con el primer transporte comercial que cruzó por Agua Negra, y destacaron que el desafío de este año es superar esa experiencia y fortalecer el vínculo entre ambos países.

Clima, coordinación y fecha tentativa

La apertura del paso depende no solo de la voluntad política, sino también de que existan condiciones climáticas favorables y de que ambos lados del túnel cuenten con los trabajos viales e instalaciones listas para operar.

Tradicionalmente, el cruce se habilita cerca del 20 de noviembre, aunque Chile ya tiene avanzadas las tareas de despeje y mantenimiento, y desde San Juan insisten en abrir antes del 1 de noviembre, siempre que la nieve y la seguridad lo permitan.

La ministra de Gobierno sanjuanina confirmó que la provincia viene ejecutando obras de reacondicionamiento y mejoras en la infraestructura, con el objetivo de jerarquizar el paso y reforzar su importancia turística y económica.

Expectativa comercial del lado chileno

Del otro lado de la cordillera, los comerciantes de la Región de Coquimbo se muestran expectantes. Desde el sector económico local remarcan que una apertura anticipada permitiría reactivar las ventas y recibir a miles de sanjuaninos y mendocinos que cada año cruzan para aprovechar los precios y la oferta de productos.

Según empresarios de la zona, el año pasado el cierre tardío del paso generó un fuerte movimiento en el comercio local, y confían en que una habilitación temprana podría impulsar aún más la temporada turística.

