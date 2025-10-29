Paso de Agua Negra: Chile quiere habilitarlo antes de diciembre

Desde Chile también recordaron que la última temporada marcó un hito en la integración binacional, con el primer transporte comercial que cruzó por Agua Negra, y destacaron que el desafío de este año es superar esa experiencia y fortalecer el vínculo entre ambos países.

Clima, coordinación y fecha tentativa

La apertura del paso depende no solo de la voluntad política, sino también de que existan condiciones climáticas favorables y de que ambos lados del túnel cuenten con los trabajos viales e instalaciones listas para operar.

Tradicionalmente, el cruce se habilita cerca del 20 de noviembre, aunque Chile ya tiene avanzadas las tareas de despeje y mantenimiento, y desde San Juan insisten en abrir antes del 1 de noviembre, siempre que la nieve y la seguridad lo permitan.

La ministra de Gobierno sanjuanina confirmó que la provincia viene ejecutando obras de reacondicionamiento y mejoras en la infraestructura, con el objetivo de jerarquizar el paso y reforzar su importancia turística y económica.

Expectativa comercial del lado chileno

Del otro lado de la cordillera, los comerciantes de la Región de Coquimbo se muestran expectantes. Desde el sector económico local remarcan que una apertura anticipada permitiría reactivar las ventas y recibir a miles de sanjuaninos y mendocinos que cada año cruzan para aprovechar los precios y la oferta de productos.

Según empresarios de la zona, el año pasado el cierre tardío del paso generó un fuerte movimiento en el comercio local, y confían en que una habilitación temprana podría impulsar aún más la temporada turística.