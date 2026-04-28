"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > PSG

En un duelo vibrante, PSG venció 5-4 al Bayern en la primera semi de Champions

El campeón vigente remontó un arranque adverso, llegó a sacar tres goles de ventaja y terminó sufriendo ante un Bayern Múnich que reaccionó sobre el final. Todo se define la próxima semana en Alemania.

El Parque de los Príncipes vivió este martes 28 de abril una noche que difícilmente olvidará el fútbol europeo. El Paris Saint-Germain venció 5-4 al Bayern Múnich en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26, en un encuentro con nueve goles que tuvo de todo y que dejó al vigente campeón con ventaja de cara al partido de vuelta del miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena.

El Bayern golpeó primero con un penal de Harry Kane al minuto 17, pero el PSG respondió con contundencia. Kvaratskhelia abrió el marcador parisino al 24 y João Neves amplió la ventaja al 33, antes de que Michael Olise descontara para los bávaros al 41.

image

Te puede interesar...

Cuando el primer tiempo se apagaba, Ousmane Dembélé ejecutó otro penal al 45+5 para mandar a los parisinos al descanso con ventaja de 3-2 en lo que fue una primera mitad de cinco goles y máxima intensidad.

En la segunda mitad el ritmo no bajó. Kvaratskhelia completó su doblete al 56 y Dembélé también anotó su segundo tanto al 58 para el 5-2, pero el Bayern nunca se rindió. Upamecano descontó al 65 y Luis Díaz al 68 apretó aún más el marcador para el 5-4 definitivo que mantiene la eliminatoria completamente abierta. El colombiano incluso pudo marcar el empate a cinco pero la jugada fue anulada por fuera de juego en una acción que pudo cambiar completamente el panorama del partido.

Temas

Te puede interesar