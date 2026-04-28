En un duelo vibrante, PSG venció 5-4 al Bayern en la primera semi de Champions

Cuando el primer tiempo se apagaba, Ousmane Dembélé ejecutó otro penal al 45+5 para mandar a los parisinos al descanso con ventaja de 3-2 en lo que fue una primera mitad de cinco goles y máxima intensidad.

En la segunda mitad el ritmo no bajó. Kvaratskhelia completó su doblete al 56 y Dembélé también anotó su segundo tanto al 58 para el 5-2, pero el Bayern nunca se rindió. Upamecano descontó al 65 y Luis Díaz al 68 apretó aún más el marcador para el 5-4 definitivo que mantiene la eliminatoria completamente abierta. El colombiano incluso pudo marcar el empate a cinco pero la jugada fue anulada por fuera de juego en una acción que pudo cambiar completamente el panorama del partido.