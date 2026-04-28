El Parque de los Príncipes vivió este martes 28 de abril una noche que difícilmente olvidará el fútbol europeo. El Paris Saint-Germain venció 5-4 al Bayern Múnich en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26, en un encuentro con nueve goles que tuvo de todo y que dejó al vigente campeón con ventaja de cara al partido de vuelta del miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena.
En un duelo vibrante, PSG venció 5-4 al Bayern en la primera semi de Champions
El campeón vigente remontó un arranque adverso, llegó a sacar tres goles de ventaja y terminó sufriendo ante un Bayern Múnich que reaccionó sobre el final. Todo se define la próxima semana en Alemania.