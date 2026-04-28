"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > hospitales

15 hospitales tendrán guardia de 24 horas en farmacia, laboratorio y rayos

El Ministerio de Salud implementó guardias activas permanentes en centros sanitarios departamentales.

En cumplimiento de lo anunciado por el gobernador Marcelo Orrego, el Ministerio de Salud de San Juan puso en marcha una ampliación histórica en las prestaciones de 15 hospitales departamentales. Por primera vez, estos establecimientos cuentan con guardias de 24 horas en servicios críticos como farmacia, laboratorio y radiología.

La iniciativa busca mejorar la accesibilidad y garantizar que, donde haya un médico de guardia, el paciente también pueda acceder a un diagnóstico preciso y a la medicación necesaria sin salir de su zona.

Consultorios vespertinos y turnos

Te puede interesar...

Además de las guardias, se dispuso el funcionamiento de consultorios externos en horario de tarde para adultos y niños, gracias a la incorporación de nuevo personal médico. Asimismo, se extendió el horario de las mesas de entrada: habrá personal de admisión otorgando turnos hasta las 21:00 horas.

Los 15 hospitales con atención 24 horas:

  • Hospital 25 de Mayo (25 de Mayo)

  • Hospital Dr. Alejandro Albarracín (Valle Fértil)

  • Hospital Dr. Alfredo Rizo Esparza (Angaco)

  • Hospital Dr. César Aguilar (Caucete)

  • Hospital Dr. José Giordano (Albardón)

  • Hospital Dr. Tomás Perón (Iglesia)

  • Hospital San Roque (Jáchal)

  • Hospital Barreal (Calingasta)

  • Hospital Dr. Aldo Cantoni (Calingasta)

  • Hospital Dra. Julieta Lanteri (La Bebida, Rivadavia)

  • CAPS René Favaloro (Rawson)

  • Hospital Dr. Federico Cantoni (Pocito)

  • Hospital Dr. Ventura Lloveras (Sarmiento)

  • Micro Hospital de Los Berros (Sarmiento)

  • Hospital Stella Molina (San Martín)

Temas

Te puede interesar