En cumplimiento de lo anunciado por el gobernador Marcelo Orrego, el Ministerio de Salud de San Juan puso en marcha una ampliación histórica en las prestaciones de 15 hospitales departamentales. Por primera vez, estos establecimientos cuentan con guardias de 24 horas en servicios críticos como farmacia, laboratorio y radiología.
15 hospitales tendrán guardia de 24 horas en farmacia, laboratorio y rayos
El Ministerio de Salud implementó guardias activas permanentes en centros sanitarios departamentales.