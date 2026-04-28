Charly García fue dado de alta tras su operación de riñón y ya está en su casa

A Charly se le practicó una nefrectomía parcial, que básicamente consiste en remover la parte afectada del órgano sin necesidad de una extracción total. Tras salir del quirófano sin sobresaltos, pasó sus días de recuperación en una habitación común, bajo un "contexto controlado" para seguir de cerca su progreso.

Ante la catarata de rumores, la familia del músico había emitido un comunicado oficial para poner blanco sobre negro: "Se informa que Charly García fue sometido el pasado 21 de abril a una cirugía programada de riñón en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT). La operación se realizó según lo previsto y Charly se encuentra bien, evolucionando favorablemente y recuperándose en una habitación común, sin presentar complicaciones hasta el momento".

Finalmente, cerraron el mensaje con un guiño para los fanáticos que estuvieron prendiendo velas por su salud: "Agradecemos de corazón el cariño, la preocupación y el respeto de siempre".