La participación de los jinetes sanjuaninos en el Vendimia 2026 de Mendoza

Resultados representantes del Jockey Club:
CAMPEONES
* Agustina Golín — Categoría: Tercera mayor (0,90 m)
* Santiago Muñoz — Categoría: Tercera menor (1,20 m)
SUBCAMPEONES
- Juana de la Vega Categoría iniciados. (0,60 m)
* María Luisa Sánchez Mareca — Categoría: Tercera mayor (1,10 m)
* Nicolás Turcumán — Categoría: Segunda (1,30 m)
TERCEROS PUESTOS
* Aldana Perona — Tercera mayor (0,90 m)
* Clarita Giménez — Tercera menor (1,00 m)
* Daniela Segado — Amateur (1,00 m)
* Federico Romero — Segunda (1,30)
En pruebas individuales se destacaron:
Luján Pizarro, Uma Vega, María Alejandra Lattuca, Milagro Baigorri, Sofía Parody, Delfina Gabrielli, Bautista Romero, José Mario Turcuman, Agustina Yacante, Emilia Martín, Fernando Bustos, Maximiliano Turcuman, Sebastián García y Maximiliano Baigorri.
Resultados representantes de Portal Andino:
Categoría Iniciados Menores Altura (0,70 m)
*Sofía Rojo
*Jeremías Guillén Bazán
Categoría Escuela Menor Altura (0,80 m)
*Constanza Marín Turcato
Categoría Amateur Altura (1,00 m)
*Gisela Bazán
Categoría Segunda Altura (1,30 m)
*Miguel Guillén Correa
Clasificaron:
3° puesto *Jeremías Guillén Bazán en Iniciados Menor (0,70 m)
Campeón: *Miguel Guillén Correa en Segunda (1,30 m)
Representantes Centro Ecuestre Haras Tonadita
*Florencia Caamaño (Amateur 1,00 m)
*Santiago Turcumán (tercera menor 1,00 m)