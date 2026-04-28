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Vicuña obtiene aval judicial y blinda sus operaciones en San Juan

Una medida cautelar de la Justicia de San Juan garantizó la continuidad operativa del proyecto minero Vicuña, en medio de un conflicto originado por restricciones dispuestas en La Rioja.

La Justicia de San Juan intervino en el conflicto que involucra al proyecto minero Vicuña y dictó una medida cautelar que asegura la continuidad de sus operaciones, en un fallo que fija límites claros frente a eventuales interferencias externas.

La resolución se dio en el marco de una presentación realizada por la empresa ante tribunales sanjuaninos, luego de que desde La Rioja se notificaran restricciones de tránsito en una ruta provincial y una presunta suspensión de actividades vinculadas al emprendimiento.

El juzgado interviniente —con competencia multifuero en la Segunda Circunscripción Judicial— hizo lugar al planteo de la compañía y dispuso una medida que impide que terceros, tanto del ámbito público como privado, puedan obstaculizar o frenar el desarrollo del proyecto.

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La decisión establece además una excepción concreta: únicamente las autoridades competentes de San Juan, a través del Ministerio de Minería, pueden disponer medidas que afecten la operatoria.

Según lo informado, el proyecto cuenta con las habilitaciones correspondientes otorgadas por la autoridad de aplicación provincial, lo que respalda su funcionamiento dentro del marco legal vigente.

En ese contexto, la medida cautelar actúa como una garantía jurídica para sostener la actividad mientras se analizan las implicancias del conflicto generado por las disposiciones adoptadas en la provincia vecina.

Mientras tanto, la empresa mantiene sus operaciones con normalidad, priorizando la seguridad y la continuidad de las tareas. En paralelo, avanza con gestiones institucionales y legales orientadas a regularizar el acceso a las zonas de trabajo que se vieron afectadas por las restricciones externas.

El fallo introduce un elemento central en la disputa: la delimitación de competencias entre jurisdicciones, en un escenario donde la actividad minera vuelve a quedar atravesada por tensiones interprovinciales.

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