"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > sueldos

El 30 de abril estarán depositados los sueldos de la administración pública

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan informó que los haberes correspondientes al mes de abril de 2026 estarán acreditados este jueves.

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, anunció oficialmente el cronograma de pago de sueldos para los empleados estatales. Según el comunicado, los salarios correspondientes al mes de abril de 2026 estarán disponibles en los cajeros automáticos el próximo jueves 30 de abril.

La medida garantiza que los trabajadores de la administración pública cuenten con sus haberes antes del inicio del mes de mayo, cumpliendo con los plazos habituales de acreditación.

Alcance y modalidad

Te puede interesar...

El pago incluye a todos los agentes de las diferentes reparticiones del Estado Provincial. Desde la cartera de Hacienda recordaron que los fondos podrán ser retirados a través de la red de cajeros electrónicos habilitados en toda la provincia o utilizados mediante los canales de pago digital y tarjetas de débito asociados a las cuentas sueldo.

Temas

Te puede interesar