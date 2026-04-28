El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, anunció oficialmente el cronograma de pago de sueldos para los empleados estatales. Según el comunicado, los salarios correspondientes al mes de abril de 2026 estarán disponibles en los cajeros automáticos el próximo jueves 30 de abril.
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El 30 de abril estarán depositados los sueldos de la administración pública
El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan informó que los haberes correspondientes al mes de abril de 2026 estarán acreditados este jueves.