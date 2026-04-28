En 25 de Mayo: los buscaban por un tiroteo y tenían 2 kilos de droga

Franco Daniel Riveros Pizarro (30) , domiciliado en el Callejón Del Bono.

Luis Jorge Luis Riveros Pizarro (30) , con domicilio en calle Juan José Paso.

Manuel Jesús Mariño Aguirre (19), capturado en una vivienda de la Manzana K del Callejón Del Bono.

Durante los procedimientos, la policía logró secuestrar el vehículo utilizado durante el ataque: un Ford Focus negro (dominio EBU-885). Asimismo, se incautaron prendas de vestir que coinciden con las descripciones aportadas por los testigos del hecho.

Hallazgo de droga y estupefacientes

Lo que comenzó como una causa por abuso de armas terminó revelando una actividad vinculada al narcotráfico. En el interior de los domicilios allanados, los efectivos encontraron un importante cargamento de estupefacientes:

2,4 kilogramos de marihuana (incluyendo cogollos, semillas y plantas de cannabis).

Una suma de dinero en efectivo, cuya procedencia se investiga en relación a la venta de la sustancia.

Los tres sujetos quedaron a disposición de la Dra. Pringles, mientras que, por el hallazgo de la droga, se le dio intervención a la Justicia Federal. Las autoridades no descartan que el ataque inicial a la vivienda haya estado motivado por un ajuste de cuentas vinculado a la comercialización de estupefacientes en la zona.