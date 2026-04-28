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En 25 de Mayo: los buscaban por un tiroteo y tenían 2 kilos de droga

La Brigada de Investigaciones Este realizó una serie de allanamientos en el marco de una causa por abuso de armas y violación de domicilio.

Un violento episodio ocurrido en el corazón de Las Casuarinas, departamento 25 de Mayo, derivó en un exitoso operativo de la Brigada de Investigaciones Este. Tras una investigación bajo las órdenes de la UFI Genérica, a cargo de la fiscal Daniela Pringles, los efectivos lograron desarticular a un grupo de sujetos señalados por un grave ataque contra una vivienda.

El hecho que dio origen al legajo judicial fue caratulado como Violación de Domicilio y Abuso de Armas. Según la reconstrucción de los investigadores, los agresores llegaron hasta un domicilio particular a bordo de un automóvil negro y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra la propiedad, poniendo en riesgo la vida de los ocupantes antes de darse a la fuga.

Tras recabar pruebas y testimonios, la justicia autorizó una serie de allanamientos en diferentes puntos de Las Casuarinas que terminaron con la detención de tres hombres:

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  • Franco Daniel Riveros Pizarro (30), domiciliado en el Callejón Del Bono.

  • Luis Jorge Luis Riveros Pizarro (30), con domicilio en calle Juan José Paso.

  • Manuel Jesús Mariño Aguirre (19), capturado en una vivienda de la Manzana K del Callejón Del Bono.

Durante los procedimientos, la policía logró secuestrar el vehículo utilizado durante el ataque: un Ford Focus negro (dominio EBU-885). Asimismo, se incautaron prendas de vestir que coinciden con las descripciones aportadas por los testigos del hecho.

Hallazgo de droga y estupefacientes

Lo que comenzó como una causa por abuso de armas terminó revelando una actividad vinculada al narcotráfico. En el interior de los domicilios allanados, los efectivos encontraron un importante cargamento de estupefacientes:

  • 2,4 kilogramos de marihuana (incluyendo cogollos, semillas y plantas de cannabis).

  • Una suma de dinero en efectivo, cuya procedencia se investiga en relación a la venta de la sustancia.

Los tres sujetos quedaron a disposición de la Dra. Pringles, mientras que, por el hallazgo de la droga, se le dio intervención a la Justicia Federal. Las autoridades no descartan que el ataque inicial a la vivienda haya estado motivado por un ajuste de cuentas vinculado a la comercialización de estupefacientes en la zona.

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