La provincia celebra a la Danza con eventos en varios puntos

Por otro lado, el sábado 2 de mayo la explanada del Ferro Urbanístico se transformará en un gran escenario al aire libre. Desde las 16:00 hasta las 22:00, el público podrá disfrutar de shows artísticos con grupos invitados que recorrerán disciplinas como tango, folklore, salsa, hip hop, danza árabe, folklore inclusivo, danza española y reguetón, entre otras. La jornada también contará con feria de artesanías y música en vivo, en un evento con entrada libre y gratuita.

Como cierre de esta semana especial, el Chalet Cantoni Casa Cultural junto a Estudio Copelia Instituto de Danza y el Ensamble Barroco presnetan "Partituras en movimiento" encuentro entre música y danza. A realizarse el día de Domingo 3/05 a las 19:00 con entrada es gratuita. Será un cruce escénico donde el movimiento y la música en vivo dialogan de manera sensible; la participación del estudio surge además desde la cercanía territorial con el espacio cultural, fortaleciendo vínculos y promoviendo el trabajo colaborativo entre artistas de la zona.

De esta manera, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte propone una celebración diversa e inclusiva, que invita a toda la comunidad a ser parte y a vivir la danza como una expresión cultural que nos une.