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Operativo en un criadero ilegal de fauna en Pocito: había especies exóticas

El hallazgo se produjo en una finca donde encontraron llamas, ciervos, guacamayos y antílopes sin habilitación. Interviene Ambiente y la Justicia de Faltas.

Un operativo de la Policía Rural dejó al descubierto un criadero clandestino de animales silvestres y exóticos en Pocito. El procedimiento se realizó tras una investigación que permitió ubicar una finca donde mantenían distintas especies sin la habilitación correspondiente.

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El lugar está ubicado en Callejón Morla, entre calle 7 y calle 8, en un predio conocido como “La Isolina”. Allí, los efectivos de la Unidad Rural N° 4 fueron recibidos por un hombre mayor de edad que se desempeñaba como sereno del lugar.

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Durante la inspección, los uniformados constataron la presencia de una variedad de animales: dos llamas, dos ciervos colorados, un loro paraguayo, dos guacamayos y once antílopes de la India. Al momento de solicitar la documentación que avalara la tenencia de estas especies, el responsable exhibió papeles vencidos.

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Ante esta situación, intervino personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que confirmó que el predio no contaba con autorización para albergar este tipo de fauna, lo que constituye una infracción a la normativa vigente.

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A partir de lo actuado, se inició un expediente contravencional por infracción a los artículos 340 y 343.

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La causa quedó bajo la órbita del Juzgado de Faltas y Convivencia de Pocito, que ordenó avanzar con las medidas legales correspondientes.

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En tanto, los animales quedaron bajo resguardo de las autoridades ambientales, que deberán definir su destino en función de su estado y las condiciones de traslado o reubicación.

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