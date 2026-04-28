Operativo en un criadero ilegal de fauna en Pocito: había especies exóticas

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Durante la inspección, los uniformados constataron la presencia de una variedad de animales: dos llamas, dos ciervos colorados, un loro paraguayo, dos guacamayos y once antílopes de la India. Al momento de solicitar la documentación que avalara la tenencia de estas especies, el responsable exhibió papeles vencidos.

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Ante esta situación, intervino personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que confirmó que el predio no contaba con autorización para albergar este tipo de fauna, lo que constituye una infracción a la normativa vigente.

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A partir de lo actuado, se inició un expediente contravencional por infracción a los artículos 340 y 343.

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La causa quedó bajo la órbita del Juzgado de Faltas y Convivencia de Pocito, que ordenó avanzar con las medidas legales correspondientes.

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En tanto, los animales quedaron bajo resguardo de las autoridades ambientales, que deberán definir su destino en función de su estado y las condiciones de traslado o reubicación.