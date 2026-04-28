Un operativo de la Policía Rural dejó al descubierto un criadero clandestino de animales silvestres y exóticos en Pocito. El procedimiento se realizó tras una investigación que permitió ubicar una finca donde mantenían distintas especies sin la habilitación correspondiente.
Operativo en un criadero ilegal de fauna en Pocito: había especies exóticas
El hallazgo se produjo en una finca donde encontraron llamas, ciervos, guacamayos y antílopes sin habilitación. Interviene Ambiente y la Justicia de Faltas.