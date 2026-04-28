"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Banco San Juan

Banco San Juan lanza coberturas integrales para industria, agro y minería

La entidad lanzó una propuesta de seguros corporativos, basada en un esquema integral y respaldada por aseguradoras líderes, según informó en una presentación oficial.

El Banco San Juan presentó una nueva propuesta de Seguros Corporativos orientada a empresas, con el objetivo de ofrecer herramientas de cobertura adaptadas a las demandas actuales del sector productivo.

La iniciativa apunta a acompañar el desarrollo de distintas actividades económicas —entre ellas industria, servicios, minería y agro— mediante soluciones diseñadas para proteger la operatoria diaria y reducir riesgos en contextos cada vez más complejos.

La propuesta contempla un esquema amplio de seguros, con foco en necesidades específicas de empresas y productores. Entre las principales coberturas se incluyen:

Te puede interesar...

  • Riesgos del Trabajo (ART)
  • Caución
  • Flotas de vehículos
  • Todo riesgo operativo
  • Responsabilidad civil, D&O y E&O
  • Seguro de crédito
  • Coberturas específicas para el agro

Desde la entidad indicaron que estas soluciones cuentan con respaldo de aseguradoras líderes, lo que permite combinar soporte técnico con cercanía operativa en la atención a clientes.

La iniciativa se enmarca en una estrategia orientada a fortalecer el desarrollo económico regional, en un contexto donde la previsibilidad y la gestión del riesgo se vuelven variables centrales para la actividad empresarial.

Según señalaron desde la institución, la propuesta busca acompañar tanto a empresas consolidadas como a productores en expansión, con herramientas que permitan resguardar inversiones y sostener procesos de crecimiento. “Buscamos brindar soluciones que protejan la actividad y permitan seguir creciendo”, expresaron desde la entidad.

Las empresas interesadas pueden acceder a información y asesoramiento a través de los Centros de Negocios del banco o mediante sus oficiales comerciales. También está disponible el detalle de coberturas en su plataforma digital.

Con este lanzamiento, la entidad refuerza su posicionamiento dentro del ecosistema productivo local, ampliando su cartera de servicios hacia un esquema integral que combina financiamiento y cobertura de riesgos.

Temas

Te puede interesar