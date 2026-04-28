Banco San Juan lanza coberturas integrales para industria, agro y minería

Riesgos del Trabajo (ART)

Caución

Flotas de vehículos

Todo riesgo operativo

Responsabilidad civil, D&O y E&O

Seguro de crédito

Coberturas específicas para el agro

Desde la entidad indicaron que estas soluciones cuentan con respaldo de aseguradoras líderes, lo que permite combinar soporte técnico con cercanía operativa en la atención a clientes.

La iniciativa se enmarca en una estrategia orientada a fortalecer el desarrollo económico regional, en un contexto donde la previsibilidad y la gestión del riesgo se vuelven variables centrales para la actividad empresarial.

Según señalaron desde la institución, la propuesta busca acompañar tanto a empresas consolidadas como a productores en expansión, con herramientas que permitan resguardar inversiones y sostener procesos de crecimiento. “Buscamos brindar soluciones que protejan la actividad y permitan seguir creciendo”, expresaron desde la entidad.

Las empresas interesadas pueden acceder a información y asesoramiento a través de los Centros de Negocios del banco o mediante sus oficiales comerciales. También está disponible el detalle de coberturas en su plataforma digital.

Con este lanzamiento, la entidad refuerza su posicionamiento dentro del ecosistema productivo local, ampliando su cartera de servicios hacia un esquema integral que combina financiamiento y cobertura de riesgos.