El Gobierno de San Juan, a través de los ministerios de Minería y Producción, presentaron este lunes el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero ante proveedores y actores territoriales de Iglesia y Jáchal. Las jornadas, realizadas en el Nodo de Pismanta y en la Asociación de Chacareros de Jáchal, formaron parte de un proceso de diálogo previo al tratamiento legislativo, destinado a recoger aportes de quienes conocen de primera mano la actividad en los departamentos mineros de la provincia.
Presentaron en Iglesia y Jáchal el proyecto de Desarrollo local minero
El proyecto, integrado por 23 artículos, busca que la inversión minera tenga un impacto creciente y verificable en el desarrollo local, mediante planes con objetivos progresivos.