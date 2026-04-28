Orrego entregó 46 viviendas del IPV a familias de Chimbas

“San Juan está entre las provincias que mejor situación fiscal tiene, lo digo con mucha humildad, pero eso nos es gracias solamente a un gobierno, es gracias a su gente, a decir si podemos”.

Y agregó: “En momentos como este, donde muchas provincias viven una situación difícil con la obra pública, San Juan hace dos años hizo un esfuerzo enorme, y tenemos la posibilidad de decir que nuestra provincia fue la primera provincia que reactivó la obra pública”. Por otro lado aseguró que “fue la primera provincia que eliminó impuestos, que redujo impuestos, en contextos difíciles, pero siempre pensando en la gente”.

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La intervención no se limitó a la construcción de viviendas. El proyecto contempló una urbanización integral que incluye veredas, alumbrado público, arbolado, red de gas, sistema de riego, cordón cuneta y señalización, consolidando un entorno ordenado y funcional que mejora la vida cotidiana de los vecinos.

La obra se inició en septiembre de 2023 y finalizó en abril de 2026, dando una respuesta concreta a la demanda habitacional en una zona en crecimiento. Para muchas de las familias beneficiarias, este momento representa dejar atrás años de alquiler o situaciones habitacionales precarias. Entre ellas, se destacan casos de adultos mayores que esperaron más de dos décadas para acceder a su casa propia, alcanzando finalmente estabilidad y seguridad.

En términos de gestión, este desarrollo se concretó en un contexto desafiante, con financiamiento íntegramente sostenido por fondos provinciales. Actualmente, el 100% de los barrios en ejecución en San Juan se financian con recursos locales, a diferencia de etapas anteriores donde predominaban los aportes nacionales. En ese marco, la entrega del barrio El Alba forma parte de una política habitacional que prioriza a las familias que más lo necesitan y que ya ha permitido entregar más de 2.000 viviendas entre 2024 y 2025.

Además, el proyecto se llevó adelante en articulación con el sector privado, garantizando estándares de calidad en la ejecución. Esta planificación no solo responde a la necesidad de viviendas, sino que también ordena el territorio y consolida nuevos barrios con infraestructura completa.

Participaron del acto el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; secretario de Infraestructura, Ariel Villavicencio; directora del IPV, Elina Peralta; intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez y demás autoridades.