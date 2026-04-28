A pocos días de celebrarse el Día del Trabajador, los sanjuaninos ya comenzaron a copar las carnicerías para asegurar el tradicional asado. Según un relevamiento realizado en locales de Santa Lucía y Capital, la previa viene con un ritmo de ventas alentador. "Esperamos una muy buena semana, la gente ya está consultando y encargando", destacó un comerciante del sector.
Día del Trabajador: cuánto cuesta llenar la parrilla este 1 de mayo en San Juan
Comerciantes de Santa Lucía y Capital reportaron una "buena semana de ventas" ante la expectativa por el feriado. Las costillas parten desde los $16 mil, mientras que cortes premium como la punta de espalda llegan a los $19 mil.