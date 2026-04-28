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Día del Trabajador: cuánto cuesta llenar la parrilla este 1 de mayo en San Juan

Comerciantes de Santa Lucía y Capital reportaron una "buena semana de ventas" ante la expectativa por el feriado. Las costillas parten desde los $16 mil, mientras que cortes premium como la punta de espalda llegan a los $19 mil.

A pocos días de celebrarse el Día del Trabajador, los sanjuaninos ya comenzaron a copar las carnicerías para asegurar el tradicional asado. Según un relevamiento realizado en locales de Santa Lucía y Capital, la previa viene con un ritmo de ventas alentador. "Esperamos una muy buena semana, la gente ya está consultando y encargando", destacó un comerciante del sector.

Para quienes están organizando la reunión, los precios de referencia en las pizarras locales presentan una variedad que permite ajustar el presupuesto según el corte elegido.

asado

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Precios de los cortes vacunos

El asado de novillo y los cortes clásicos se mantienen como los más buscados, con los siguientes valores por kilo:

  • Costillas: $15.999

  • Asado (carnicero, tapa, etc.): $17.300

  • Vacío: $17.999

  • Entraña y Punta de Espalda: $19.999 (los cortes más selectos de la parrillada).

Achuras y embutidos

Para completar la entrada, los precios muestran una brecha importante entre las opciones clásicas y las premium:

  • Chinchulines: $6.900

  • Chorizos (puro cerdo): $7.900

  • Morcillas: $7.900

  • Mollejas: $25.000 el kilo.

El cerdo, la opción más económica

Para quienes buscan cuidar el bolsillo sin resignar la tradición, el cerdo se posiciona como una alternativa competitiva para este 1 de mayo:

  • Costillas de cerdo: $7.999

  • Asado de cerdo: $9.999

Finalmente, para poner la carne al fuego, la bolsa de leña se consigue en promedio a $3.000. Con estos valores, las carnicerías sanjuaninas se preparan para uno de los fines de semana de mayor consumo del año, confiando en que el movimiento comercial se mantenga firme hasta el mismo miércoles feriado.

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