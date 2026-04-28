Día del Trabajador: cuánto cuesta llenar la parrilla este 1 de mayo en San Juan

Precios de los cortes vacunos

El asado de novillo y los cortes clásicos se mantienen como los más buscados, con los siguientes valores por kilo:

Costillas: $15.999

Asado (carnicero, tapa, etc.): $17.300

Vacío: $17.999

Entraña y Punta de Espalda: $19.999 (los cortes más selectos de la parrillada).

Achuras y embutidos

Para completar la entrada, los precios muestran una brecha importante entre las opciones clásicas y las premium:

Chinchulines: $6.900

Chorizos (puro cerdo): $7.900

Morcillas: $7.900

Mollejas: $25.000 el kilo.

El cerdo, la opción más económica

Para quienes buscan cuidar el bolsillo sin resignar la tradición, el cerdo se posiciona como una alternativa competitiva para este 1 de mayo:

Costillas de cerdo: $7.999

Asado de cerdo: $9.999

Finalmente, para poner la carne al fuego, la bolsa de leña se consigue en promedio a $3.000. Con estos valores, las carnicerías sanjuaninas se preparan para uno de los fines de semana de mayor consumo del año, confiando en que el movimiento comercial se mantenga firme hasta el mismo miércoles feriado.