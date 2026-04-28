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Un violento intento de robo fue frustrado por un automovilista que logró evitar el hecho

La víctima relató que el sujeto manipulaba un objeto que creyó era un hierro. El intento de robo ocurrió en el barrio Echeverría.

Un intento de robo ocurrido en la tarde del lunes, generó momentos de tensión en el interior del barrio Echeverría, cuando una mujer mayor fue abordada por un sujeto que intentó sustraerle sus pertenencias mediante violencia e intimidación.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 17:30 h, en inmediaciones de calles Catamarca y Benavídez. La víctima, había descendido de un colectivo y se dirigía al domicilio de su hija cuando advirtió la presencia de un individuo en actitud sospechosa. Según su relato, el sujeto comenzó a seguirla mientras manipulaba un objeto que ella creyó era un hierro.

Cómo fueron los hechos

En un intento por disimular su accionar, el hombre se detuvo momentáneamente junto a un contenedor de basura, fingiendo buscar algo. Sin embargo, retomó la persecución, lo que incrementó el temor de la mujer. Finalmente, el agresor la alcanzó, la sujetó del pullover y comenzó a zamarrearla violentamente, al tiempo que la amenazaba con el objeto que llevaba en la mano y le exigía la entrega de sus pertenencias.

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La víctima opuso resistencia para proteger sus objetos personales, entre ellos su teléfono celular y estudios médicos que llevaba en un bolso tipo morral cruzado. En medio del forcejeo, la intervención de un automovilista que pasaba por el lugar resultó clave: su presencia logró que el atacante desistiera y huyera.

El testigo dio aviso inmediato al 911, aportando una descripción detallada del sospechoso. Minutos más tarde, personal de la Motorizada 1 que se encontraba en la zona logró ubicar al individuo tras un breve operativo de búsqueda. La aprehensión se concretó a menos de 100 metros del lugar del hecho, en la intersección de calles Sarmiento y Catamarca, alrededor de las 17:54 horas.

El detenido fue identificado como Mayco Jonathan Elizondo, con domicilio en el mismo barrio. Al momento de su captura, se le secuestró el elemento utilizado para intimidar a la víctima, que resultó ser un caño de plástico de aproximadamente 40 centímetros de largo.

La causa fue caratulada como “robo en grado de tentativa”, en el marco de los artículos 164 y 42 del Código Penal. El aprehendido quedó a disposición de la Justicia.

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