Un violento intento de robo fue frustrado por un automovilista que logró evitar el hecho

La víctima opuso resistencia para proteger sus objetos personales, entre ellos su teléfono celular y estudios médicos que llevaba en un bolso tipo morral cruzado. En medio del forcejeo, la intervención de un automovilista que pasaba por el lugar resultó clave: su presencia logró que el atacante desistiera y huyera.

El testigo dio aviso inmediato al 911, aportando una descripción detallada del sospechoso. Minutos más tarde, personal de la Motorizada 1 que se encontraba en la zona logró ubicar al individuo tras un breve operativo de búsqueda. La aprehensión se concretó a menos de 100 metros del lugar del hecho, en la intersección de calles Sarmiento y Catamarca, alrededor de las 17:54 horas.

El detenido fue identificado como Mayco Jonathan Elizondo, con domicilio en el mismo barrio. Al momento de su captura, se le secuestró el elemento utilizado para intimidar a la víctima, que resultó ser un caño de plástico de aproximadamente 40 centímetros de largo.

La causa fue caratulada como “robo en grado de tentativa”, en el marco de los artículos 164 y 42 del Código Penal. El aprehendido quedó a disposición de la Justicia.