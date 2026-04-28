Los sueños no son aleatorios: así se forman en nuestra mente

Para analizar este gran conjunto de datos, los investigadores utilizaron herramientas avanzadas de procesamiento de lenguaje natural (NLP). Estos métodos permitieron estudiar el significado y la estructura de las descripciones de sueños de manera sistemática. Los resultados mostraron que los sueños no son aleatorios ni caóticos. En cambio, reflejan una compleja interacción entre características individuales, como la tendencia a divagar, el interés en los sueños y la calidad del sueño, y las influencias externas, incluidos eventos sociales importantes como la pandemia de COVID-19.

Al comparar cómo los participantes describieron sus experiencias diarias y sus sueños, los investigadores encontraron que el cerebro no simplemente reproduce la vida despierta durante el sueño. En cambio, remodela esas experiencias. Escenarios familiares como lugares de trabajo, hospitales o escuelas no se reproducen exactamente. Se reimaginan en escenas vívidas e inmersivas que a menudo combinan diferentes elementos y cambian de perspectiva de maneras inesperadas.

Este proceso sugiere que los sueños reconstruyen activamente la realidad en lugar de reflejarla pasivamente. El cerebro mezcla recuerdos con eventos imaginados o anticipados, creando escenarios nuevos y a veces surrealistas.

La personalidad y los eventos de vida influyen en el estilo de los sueños

No todos sueñan de la misma manera. Las personas que tienden a divagar con más frecuencia informaron sueños fragmentados y en constante cambio. En contraste, aquellos que otorgan mayor importancia a los sueños y creen que tienen significado tienden a experimentar entornos de sueño más ricos e inmersivos.

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El estudio también examinó cómo los eventos a gran escala afectan el sueño. Los datos recopilados durante el confinamiento por investigadores de la Universidad Sapienza de Roma, y luego comparados con los hallazgos del equipo de IMT, mostraron que los sueños durante el confinamiento eran más emocionalmente intensos y frecuentemente incluían temas de restricción y limitación. A medida que pasaba el tiempo y las personas se adaptaban, estos patrones se desvanecieron gradualmente, lo que sugiere que el contenido de los sueños evoluciona junto con el ajuste psicológico a cambios importantes en la vida.

Los sueños reflejan un proceso mental dinámico

"Nuestros hallazgos muestran que los sueños no son solo un reflejo de experiencias pasadas, sino un proceso dinámico moldeado por quiénes somos y lo que vivimos", explicó Valentina Elce, investigadora de IMT y autora principal del trabajo. "Al combinar datos a gran escala con métodos computacionales, pudimos descubrir patrones en el contenido de los sueños que anteriormente eran difíciles de detectar."

La IA abre nuevas puertas para la investigación de los sueños

El estudio también destacó cómo la inteligencia artificial puede avanzar en el estudio de los sueños. Los modelos de NLP fueron capaces de capturar el significado y la estructura de los informes de sueños con un nivel de precisión similar al de los evaluadores humanos. Este enfoque podría facilitar el estudio de temas como la conciencia, la memoria y la salud mental a una escala más amplia y consistente.

Esta investigación fue respaldada por una subvención de la BIAL Foundation (#091/2020) y por la TweakDreams ERC Starting Grant (#948891). El trabajo se realizó en la IMT School for Advanced Studies Lucca en colaboración con investigadores de la Universidad Sapienza de Roma y la Universidad de Camerino.