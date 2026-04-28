Tras años prófugo, Calivar declaró en una audiencia bajo estricto hermetismo

Sin embargo, antes de que se concretara su detención, Calivar abandonó el país. Según los registros oficiales, cruzó hacia Chile por el paso internacional Cristo Redentor el mismo día en que se había ordenado su captura. A partir de ese momento, se activó un pedido de detención internacional a través de Interpol.

Durante el tiempo en que permaneció prófugo, el expediente continuó sumando elementos, entre ellos nuevos testimonios que ampliaron el alcance de la investigación. Recién a fines del año pasado fue localizado en Chile y, tras el proceso correspondiente, extraditado a la Argentina. Su traslado a San Juan se concretó el pasado 20 de abril.

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Desde entonces, permanece alojado en una dependencia policial a disposición de la Justicia, mientras se reactivan medidas que habían quedado pendientes por su ausencia.

La declaración de este martes marca un punto de inflexión en una causa que llevaba más de seis años en trámite. A partir de ahora, el juez interviniente deberá analizar los elementos reunidos y definir los próximos pasos procesales, entre ellos la situación judicial del empresario.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre el contenido de la indagatoria. El expediente continúa bajo reserva.