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Tras años prófugo, Calivar declaró en una audiencia bajo estricto hermetismo

El empresario extraditado desde Chile fue indagado por la Justicia en una causa por presunto abuso sexual iniciada en 2019. No hubo acceso a la prensa y ahora se define su situación procesal.

Luego de permanecer varios años fuera del país, el empresario sanjuanino Julio Omar Calivar comenzó a dar explicaciones ante la Justicia. Este martes, cerca del mediodía, fue indagado en el marco de la causa en la que está imputado por un presunto abuso sexual, en una audiencia que se desarrolló bajo un fuerte hermetismo.

El procedimiento se realizó en sede judicial, sin acceso a la prensa y con estrictas medidas de reserva, una modalidad habitual en este tipo de expedientes. Durante la indagatoria, el imputado fue formalmente notificado de los hechos que se le atribuyen y pudo ejercer su derecho de defensa, en una instancia clave dentro del proceso penal.

La causa se tramita en el sistema de Unidad Conclusiva de Causas, correspondiente al esquema procesal anterior, donde se investiga el hecho denunciado en 2019. En aquel momento, la presentación fue realizada por el entorno familiar de una menor de edad, lo que dio origen a una investigación que avanzó con distintas medidas probatorias.

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Sin embargo, antes de que se concretara su detención, Calivar abandonó el país. Según los registros oficiales, cruzó hacia Chile por el paso internacional Cristo Redentor el mismo día en que se había ordenado su captura. A partir de ese momento, se activó un pedido de detención internacional a través de Interpol.

Durante el tiempo en que permaneció prófugo, el expediente continuó sumando elementos, entre ellos nuevos testimonios que ampliaron el alcance de la investigación. Recién a fines del año pasado fue localizado en Chile y, tras el proceso correspondiente, extraditado a la Argentina. Su traslado a San Juan se concretó el pasado 20 de abril.

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Desde entonces, permanece alojado en una dependencia policial a disposición de la Justicia, mientras se reactivan medidas que habían quedado pendientes por su ausencia.

La declaración de este martes marca un punto de inflexión en una causa que llevaba más de seis años en trámite. A partir de ahora, el juez interviniente deberá analizar los elementos reunidos y definir los próximos pasos procesales, entre ellos la situación judicial del empresario.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre el contenido de la indagatoria. El expediente continúa bajo reserva.

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