Quién era el joven que murió en el vuelco del camión en Sarmiento

El grupo viajaba en un camión Mercedes Benz, en la parte trasera tipo jaula. De acuerdo a los primeros datos, el vehículo circulaba de oeste a este cuando, al enfrentar una curva, el conductor habría perdido el control, provocando un vuelco violento al costado de la calzada.

Como consecuencia del siniestro, Chávez falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas. El resto de los ocupantes —al menos seis, aunque serían más según otras fuentes— resultaron con heridas de distinta consideración.

En el lugar se desplegó un importante operativo de emergencia, con intervención de personal sanitario que asistió a los heridos y dispuso su traslado a centros de salud cercanos.

Investigación en curso

Las circunstancias del hecho son materia de investigación. En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de la UFI de Delitos Especiales, bajo la órbita del fiscal Francisco Pizarro y el ayudante fiscal Facundo Romero.

Las pericias buscarán determinar la mecánica exacta del vuelco, las condiciones en las que circulaba el vehículo y eventuales responsabilidades del conductor.

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La confirmación de la identidad del joven generó una fuerte repercusión, especialmente en redes sociales, donde familiares, amigos y vecinos expresaron mensajes de despedida y acompañamiento a sus seres queridos.

El caso vuelve a poner en foco las condiciones de traslado de trabajadores rurales y las medidas de seguridad en este tipo de viajes.