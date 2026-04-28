Trump reafirmó su alianza con el Reino Unido y descartó el apoyo a la Argentina por Malvinas

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La visita del rey Carlos III ha sido catalogada como una de las más complejas de su reinado, debido a las tensiones recientes en las relaciones bilaterales. Entre ellas, las críticas de Trump hacia el Gobierno británico por no apoyar la guerra contra Irán y su actitud crítica hacia el primer ministro Keir Starmer.

Además, este encuentro se da en un ambiente de alta seguridad tras el intento de atentado contra Trump durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca el pasado sábado, lo que ha llevado a reforzar los protocolos de protección.

Sin embargo, en su discurso, Trump resaltó el privilegio de recibir a los reyes y subrayó la importancia histórica del vínculo entre Estados Unidos y Reino Unido: "A la sombra de los monumentos a George Washington y Thomas Jefferson, rendir homenaje al rey británico podría parecer un comienzo irónico para nuestra celebración de los 250 años de independencia estadounidense; sin embargo, de hecho, ningún tributo podría ser más apropiado".