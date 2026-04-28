En un acto celebrado en los jardines de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a la primera dama Melania, recibió al rey Carlos III y la reina Camila del Reino Unido en la primera visita de Estado de los monarcas desde su coronación.
Trump reafirmó su alianza con el Reino Unido y descartó el apoyo a la Argentina por Malvinas
Durante la visita del rey Carlos III a la Casa Blanca, Donald Trump destacó la histórica amistad con Gran Bretaña y dejó en claro que Estados Unidos mantiene su respaldo británico, pese a esperanzas argentinas tras un informe del Pentágono.