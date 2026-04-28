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Trump reafirmó su alianza con el Reino Unido y descartó el apoyo a la Argentina por Malvinas

Durante la visita del rey Carlos III a la Casa Blanca, Donald Trump destacó la histórica amistad con Gran Bretaña y dejó en claro que Estados Unidos mantiene su respaldo británico, pese a esperanzas argentinas tras un informe del Pentágono.

En un acto celebrado en los jardines de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a la primera dama Melania, recibió al rey Carlos III y la reina Camila del Reino Unido en la primera visita de Estado de los monarcas desde su coronación.

Durante la ceremonia, que incluyó la interpretación de los himnos nacionales y la revisión de tropas por parte de Trump y Carlos III, el mandatario estadounidense expresó que "no han tenido amigos más cercanos que los británicos". Estas declaraciones se producen en un contexto delicado, luego de la filtración de un informe del Pentágono que generó expectativas en el Gobierno argentino sobre un posible cambio en la postura de Estados Unidos respecto a la soberanía de las Islas Malvinas.

La conexión histórica entre ambas naciones

Trump enfatizó la profunda conexión histórica y cultural entre ambas naciones: "Compartimos esa misma raíz, hablamos el mismo idioma, sostenemos los mismos valores y, juntos, nuestros guerreros han defendido la misma civilización extraordinaria bajo estandartes gemelos de rojo, blanco y azul".

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La visita del rey Carlos III ha sido catalogada como una de las más complejas de su reinado, debido a las tensiones recientes en las relaciones bilaterales. Entre ellas, las críticas de Trump hacia el Gobierno británico por no apoyar la guerra contra Irán y su actitud crítica hacia el primer ministro Keir Starmer.

Además, este encuentro se da en un ambiente de alta seguridad tras el intento de atentado contra Trump durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca el pasado sábado, lo que ha llevado a reforzar los protocolos de protección.

Sin embargo, en su discurso, Trump resaltó el privilegio de recibir a los reyes y subrayó la importancia histórica del vínculo entre Estados Unidos y Reino Unido: "A la sombra de los monumentos a George Washington y Thomas Jefferson, rendir homenaje al rey británico podría parecer un comienzo irónico para nuestra celebración de los 250 años de independencia estadounidense; sin embargo, de hecho, ningún tributo podría ser más apropiado".

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