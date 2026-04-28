Esteban Bullrich no puede validar su identidad con reconocimiento facial: Binance le bloquéo el acceso

Tras la repercusión del caso, la plataforma respondió públicamente al exsenador y aseguró que ya se encontraba trabajando para solucionar el inconveniente. “Te escuchamos y lamentamos que esto haya pasado. Nuestro equipo ya se está comunicando con vos directamente para resolverlo”, indicó Binance en un mensaje difundido en redes sociales.

Además, la financiera digital reconoció que se trata de “una falla de accesibilidad” que debe ser corregida y agradeció a Bullrich por exponer la situación.

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5 months ago @binance's Face ID stopped recognizing me because the disease changed my face. Their response: nothing. No accessible alternative for users with disabilities.



This is what happens when a platform moving… — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) April 27, 2026

El exlegislador fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 2021 y desde entonces se convirtió en una de las voces más visibles en la concientización sobre la enfermedad y los desafíos de accesibilidad que enfrentan las personas con discapacidad.

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La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las células nerviosas encargadas de controlar los movimientos musculares voluntarios. Con el avance de la enfermedad, las neuronas motoras dejan de funcionar y los músculos comienzan a debilitarse, lo que provoca dificultades para caminar, hablar, tragar e incluso respirar. Los primeros síntomas suelen incluir debilidad en brazos o piernas, espasmos musculares y problemas en el habla.

Aunque en la mayoría de los casos no se conoce una causa exacta, la ELA avanza de manera progresiva y actualmente no tiene cura. Sin embargo, existen tratamientos y terapias que ayudan a aliviar síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes.