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Esteban Bullrich no puede validar su identidad con reconocimiento facial: Binance le bloquéo el acceso

El exsenador denunció en sus redes sociales que la plataforma de criptomonedas Binance no le permite la operatoria. Según explicó, la enfermedad modificó sus rasgos faciales y es rechazado por el sistema Face ID de la empresa

El exsenador nacional Esteban Bullrich denunció públicamente que el avance de la ELA le impide validar su identidad mediante reconocimiento facial en la plataforma Binance, situación que le bloqueó el acceso a sus fondos desde hace cinco meses.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Bullrich explicó que la enfermedad modificó sus rasgos faciales y que el sistema Face ID de la empresa dejó de reconocerlo. “La ELA se está llevando mi cuerpo. No debería llevarse también mi dinero”, expresó el exministro, quien además cuestionó la falta de alternativas accesibles para personas con discapacidades.

Bullrich sostuvo que intentó resolver el problema con la compañía, pero aseguró que no obtuvo respuestas efectivas durante meses. En su publicación, también apuntó contra la empresa por considerar que trata la accesibilidad “como algo opcional”, y etiquetó a directivos de Binance para visibilizar el reclamo.

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Tras la repercusión del caso, la plataforma respondió públicamente al exsenador y aseguró que ya se encontraba trabajando para solucionar el inconveniente. “Te escuchamos y lamentamos que esto haya pasado. Nuestro equipo ya se está comunicando con vos directamente para resolverlo”, indicó Binance en un mensaje difundido en redes sociales.

Además, la financiera digital reconoció que se trata de “una falla de accesibilidad” que debe ser corregida y agradeció a Bullrich por exponer la situación.

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El exlegislador fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 2021 y desde entonces se convirtió en una de las voces más visibles en la concientización sobre la enfermedad y los desafíos de accesibilidad que enfrentan las personas con discapacidad.

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La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las células nerviosas encargadas de controlar los movimientos musculares voluntarios. Con el avance de la enfermedad, las neuronas motoras dejan de funcionar y los músculos comienzan a debilitarse, lo que provoca dificultades para caminar, hablar, tragar e incluso respirar. Los primeros síntomas suelen incluir debilidad en brazos o piernas, espasmos musculares y problemas en el habla.

Aunque en la mayoría de los casos no se conoce una causa exacta, la ELA avanza de manera progresiva y actualmente no tiene cura. Sin embargo, existen tratamientos y terapias que ayudan a aliviar síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

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