El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se refirió al planteo realizado desde la provincia de La Rioja sobre los límites interprovinciales y la jurisdicción del Proyecto Vicuña, y ratificó la posición del Gobierno sanjuanino respecto de la validez del marco legal vigente.
Proyecto Vicuña: Orrego ratificó la defensa de la jurisdicción provincial
"Vamos a defender con la ley en la mano a San Juan y a los sanjuaninos", aseguró Marcelo Orrego sobre la disputa por la jurisdicción del Proyecto Vicuña.