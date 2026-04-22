Proyecto Vicuña: Orrego ratificó la defensa de la jurisdicción provincial

"Vamos a defender con la ley en la mano, siempre, a San Juan y a los sanjuaninos, contra cualquier tipo de ataque. El límite entre San Juan y La Rioja lo fijó la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso de la Nación. Es una ley, no un acuerdo de funcionarios. Está plenamente vigente, y lleva más de medio siglo de aplicación ininterrumpida, atravesando todos los gobiernos democráticos"

San Juan y La Rioja en disputa por el Proyecto Vicuña

El gobernador subrayó que la jurisdicción sanjuanina sobre el yacimiento es "clara, legal y reconocida", y remarcó que los recursos naturales ubicados en el territorio provincial corresponden exclusivamente a la Provincia de San Juan, conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional.