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Proyecto Vicuña: Orrego ratificó la defensa de la jurisdicción provincial

"Vamos a defender con la ley en la mano a San Juan y a los sanjuaninos", aseguró Marcelo Orrego sobre la disputa por la jurisdicción del Proyecto Vicuña.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se refirió al planteo realizado desde la provincia de La Rioja sobre los límites interprovinciales y la jurisdicción del Proyecto Vicuña, y ratificó la posición del Gobierno sanjuanino respecto de la validez del marco legal vigente.

"Vamos a defender con la ley en la mano, siempre, a San Juan y a los sanjuaninos, contra cualquier tipo de ataque. El límite entre San Juan y La Rioja lo fijó la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso de la Nación. Es una ley, no un acuerdo de funcionarios. Está plenamente vigente, y lleva más de medio siglo de aplicación ininterrumpida, atravesando todos los gobiernos democráticos"

San Juan y La Rioja en disputa por el Proyecto Vicuña

El gobernador subrayó que la jurisdicción sanjuanina sobre el yacimiento es "clara, legal y reconocida", y remarcó que los recursos naturales ubicados en el territorio provincial corresponden exclusivamente a la Provincia de San Juan, conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional.

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"No existe ninguna norma en la Argentina que obligue a una provincia a compartir las regalías de sus recursos con otra. Lo que está en el subsuelo sanjuanino es de los sanjuaninos. Y lo vamos a defender con la ley en la mano, no con declaraciones en los medios".

Orrego llamó a encauzar cualquier diferencia por los canales institucionales: "San Juan es una provincia de diálogo y de trabajo. Tenemos el mayor respeto por La Rioja. Pero una cosa es el diálogo institucional y otra es abrir debates que no tienen sustento jurídico. La ley es la ley, y las provincias no se corren con declaraciones".

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