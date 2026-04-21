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Para Orrego, el reclamo de justicia riojana por Vicuña no tiene fundamentos

El gobernador sostuvo que el tema no tiene fundamentos y que la discusión es de vieja data.

El gobernador Marcelo Orrego, se refirió al conflicto generado tras la decisión de la Justicia de La Rioja de paralizar el proyecto minero Vicuña y consideró que la medida “no tiene fundamento” y difícilmente prospere.

El caso se originó a partir de un fallo dictado el 16 de abril de 2026 por la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, quien ordenó la suspensión por 30 días del emprendimiento cuprífero —uno de los más importantes del país— operado por las compañías BHP y Lundin Mining. Además, dispuso la instalación de retenes policiales en territorio riojano para impedir el paso de maquinaria vinculada al proyecto.

La medida judicial intensificó el conflicto entre las provincias de La Rioja y San Juan, en torno al uso de caminos riojanos para acceder al yacimiento, ubicado en territorio sanjuanino.

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El eje de la disputa radica en que, desde hace más de 15 años, el acceso operativo al proyecto se realiza a través de la localidad riojana de Guandacol. Según las autoridades de La Rioja, este tránsito —que involucra a más de 600 vehículos diarios— se lleva a cabo sin contar con los permisos ambientales exigidos por su legislación, lo que pondría en riesgo la biodiversidad de la zona.

En ese marco, la resolución judicial advierte sobre posibles daños a suelos, cursos de agua e infraestructura vial, además de la eventual circulación de sustancias peligrosas en un tramo de aproximadamente 140 kilómetros que atraviesa varias localidades riojanas.

Consultado por el tema en una entrevista con Canal 8, Orrego minimizó el alcance del fallo. “No estaba al tanto de las notificaciones porque es un tema entre la empresa y la Justicia de La Rioja, pero con sinceridad lo digo: esto no va a prosperar, no tiene fundamento alguno y claramente debe haber algo más detrás”, expresó. Y agregó: “Más allá de mi rol como gobernador, como abogado sostengo que no tiene fondo para avanzar”.

En la misma línea se manifestó el vicegobernador Fabián Martín, quien calificó la situación como “incómoda” y cuestionó la postura del gobierno riojano. “Me parece que está alejado de la realidad. Tiene que primar el diálogo”, afirmó.

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