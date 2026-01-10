Una fusión histórica sacude la minería y pone a San Juan en el mapa

Glencore, uno de los mayores productores globales de carbón y metales, confirmó la reanudación de las conversaciones, aunque aclaró que no existe certeza de que una eventual oferta sea aceptada. Cualquier definición, señalaron, será comunicada “cuando sea apropiado”.

El contexto sanjuanino de Río Tinto

El posible avance hacia una megafusión se conoce en un momento clave para la estrategia de Río Tinto en San Juan. A fines de noviembre, la compañía —segunda minera más grande del mundo, detrás de BHP— decidió que su subsidiaria tecnológica Nuton rescindiera el acuerdo que le permitía acceder al 20% del proyecto de cobre Altar, operado por Aldebarán.

Según explicó la propia empresa, la decisión respondió a un cambio en las prioridades de inversión, con foco en proyectos más avanzados y con potencial de producción en plazos más cortos. No obstante, ambas partes dejaron abierta la posibilidad de firmar un acuerdo de licencia para aplicar la tecnología de biolixiviación Nuton® en el yacimiento.

Pese a la salida de Nuton, Altar continúa siendo un proyecto de gran escala. La Evaluación Económica Preliminar publicada a fines de octubre le asigna un valor presente neto cercano a los US$ 2.000 millones, con un CAPEX inicial estimado en US$ 1.590 millones y una vida útil proyectada de 48 años.

La apuesta que sigue firme: Los Azules

En contraste, Río Tinto mantiene y refuerza su compromiso con Los Azules, uno de los principales proyectos cupríferos de San Juan, ubicado en el departamento Calingasta y liderado por McEwen Copper.

A través de Nuton, la compañía ya realizó cuatro inyecciones de capital, incluida una inversión de US$ 35 millones, lo que elevó el desembolso total por encima de los US$ 100 millones. Estos aportes resultaron claves para fortalecer la valuación del proyecto y facilitar su acceso al financiamiento.

Los Azules se encuentra en una etapa avanzada: obtuvo la aprobación del RIGI, concluyó su informe de factibilidad y prevé una inversión total de US$ 3.170 millones, con inicio de obras en 2026, comienzo de producción en 2029 y primer cátodo de cobre en 2030.

Un gigante para competir con BHP

La posible fusión se da mientras el Gobierno nacional impulsa una mayor explotación de los recursos naturales, con la mirada puesta en modelos como el chileno y en un debate aún abierto sobre la ley de protección de Glaciares. “Por qué de un lado de la cordillera se extraen minerales y del nuestro no”, es una pregunta que se repite en la Casa Rosada.

Tanto Río Tinto como Glencore cuentan con importantes activos de cobre, y la unión permitiría crear un gigante capaz de rivalizar directamente con BHP Group, el mayor jugador del sector. Según especialistas, Río Tinto tiene una capitalización de mercado cercana a los US$ 137.000 millones, mientras que Glencore ronda los US$ 70.000 millones.

Qué tienen en Argentina

Río Tinto desarrolla proyectos de litio y cobre en el país. En Rincón, Salta, espera producir unas 60.000 toneladas de carbonato de litio bajo el régimen del RIGI. También tiene actividad avanzada en Olaroz, Jujuy, y construye las obras de Fénix y Sal de Vida en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca.

Glencore, en tanto, reactivó la mina de cobre Bajo de la Alumbrera en Catamarca, cerrada desde 2018. Además, tiene en carpeta inversiones por US$ 3.800 millones en Agua Rica y otros US$ 9.500 millones en El Pachón, uno de los grandes proyectos cupríferos de San Juan.