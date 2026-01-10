"
Se había fugado del Penal de Chimbas y volvió a caer tras casi cuatro años

Se trata de Víctor Daniel Contrera, conocido como “El Garrón”, evadido del Penal de Chimbas desde 2022. Fue capturado en La Bebida tras un operativo que incluyó incidentes con vecinos.

Tras permanecer casi cuatro años en la clandestinidad, personal de la Brigada de Investigaciones Oeste logró capturar a un peligroso delincuente con frondosos antecedentes penales, que se encontraba prófugo del Servicio Penitenciario Provincial desde marzo de 2022.

Se trata de Víctor Daniel Contrera, conocido en el ambiente delictivo como “El Garrón”, quien fue detenido durante la tarde del viernes 9 de enero en el Lote Hogar 2541, en la zona de La Bebida, departamento Rivadavia.

De acuerdo a la información oficial, Contrera se había evadido del Penal de Chimbas el 29 de marzo de 2022 y, desde entonces, logró mantenerse oculto, mientras continuaba vinculado a distintos delitos contra la propiedad en la provincia de San Juan.

Según las investigaciones policiales, para eludir a las fuerzas de seguridad el sujeto utilizaba una rápida vía de escape hacia la provincia de Mendoza, donde reside su actual pareja, quien también estaría relacionada con diversos hechos delictivos. Este constante movimiento entre provincias le permitió evitar su captura durante un largo período.

Al momento de ser identificado por los efectivos, el prófugo reaccionó de manera violenta e intentó darse a la fuga, aunque fue rápidamente reducido al quedar rodeado por el personal policial.

El procedimiento se tornó aún más complejo cuando vecinos del Lote Hogar y del barrio Nuevo Cuyo comenzaron a arrojar objetos contundentes contra los uniformados, intentando entorpecer la detención. Ante esta situación, el operativo debió ser trasladado a otro sector para poder concretar la aprehensión.

Finalmente, la detención fue informada a la jueza de Ejecución Penal, Lidia Reverendo, quien dispuso el traslado inmediato del detenido al Servicio Penitenciario Provincial. De esta manera, Contrera volvió a quedar alojado a disposición de la Justicia, poniendo fin a casi cuatro años de fuga.

