Se había fugado del Penal de Chimbas y volvió a caer tras casi cuatro años

Según las investigaciones policiales, para eludir a las fuerzas de seguridad el sujeto utilizaba una rápida vía de escape hacia la provincia de Mendoza, donde reside su actual pareja, quien también estaría relacionada con diversos hechos delictivos. Este constante movimiento entre provincias le permitió evitar su captura durante un largo período.

Al momento de ser identificado por los efectivos, el prófugo reaccionó de manera violenta e intentó darse a la fuga, aunque fue rápidamente reducido al quedar rodeado por el personal policial.

El procedimiento se tornó aún más complejo cuando vecinos del Lote Hogar y del barrio Nuevo Cuyo comenzaron a arrojar objetos contundentes contra los uniformados, intentando entorpecer la detención. Ante esta situación, el operativo debió ser trasladado a otro sector para poder concretar la aprehensión.

Finalmente, la detención fue informada a la jueza de Ejecución Penal, Lidia Reverendo, quien dispuso el traslado inmediato del detenido al Servicio Penitenciario Provincial. De esta manera, Contrera volvió a quedar alojado a disposición de la Justicia, poniendo fin a casi cuatro años de fuga.