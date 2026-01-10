La comunidad de Caucete se encuentra conmocionada tras confirmarse el fallecimiento de una mujer de 39 años que permanecía internada en grave estado en el Hospital Marcial Quiroga, luego de haber sufrido quemaduras en más del 80% de su cuerpo en un dramático episodio ocurrido días atrás.
Falleció la mujer que sufrió quemaduras en más del 80% del cuerpo
Tenía 39 años y permanecía internada en el Hospital Marcial Quiroga. El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Felipe Cobas y generó una profunda conmoción social.