Falleció la mujer que sufrió quemaduras en más del 80% del cuerpo

De acuerdo con las primeras actuaciones y por motivos que aún se intentan establecer, la mujer se habría rociado con alcohol y luego se prendió fuego, lo que le provocó lesiones de extrema gravedad. Ante el cuadro crítico, el personal policial dio aviso inmediato al Servicio de Emergencias Médicas.

La víctima fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Marcial Quiroga, donde quedó internada en estado delicado. Pese a los esfuerzos del equipo médico, el daño ocasionado por las quemaduras resultó irreversible y, en las últimas horas, se confirmó su fallecimiento.

El deceso generó una profunda repercusión en Caucete, donde I.T. era una vecina conocida. A través de las redes sociales, familiares, amigos y allegados expresaron su dolor y la despidieron con mensajes de afecto y acompañamiento a sus seres queridos.

El caso quedó bajo intervención de la Justicia, que trabajó desde el primer momento para esclarecer las circunstancias del hecho, mientras la comunidad atraviesa horas de duelo por la trágica pérdida.