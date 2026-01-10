"
Falleció la mujer que sufrió quemaduras en más del 80% del cuerpo

Tenía 39 años y permanecía internada en el Hospital Marcial Quiroga. El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Felipe Cobas y generó una profunda conmoción social.

La comunidad de Caucete se encuentra conmocionada tras confirmarse el fallecimiento de una mujer de 39 años que permanecía internada en grave estado en el Hospital Marcial Quiroga, luego de haber sufrido quemaduras en más del 80% de su cuerpo en un dramático episodio ocurrido días atrás.

La víctima, identificada por sus iniciales como I.T., era vecina del barrio Felipe Cobas y había sido trasladada de urgencia tras un hecho registrado el viernes por la mañana en una vivienda ubicada en la intersección de avenida de los Ríos y calle Enfermera Medina.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 11 se recibió un pedido de auxilio que alertaba sobre una situación de extrema gravedad en el lugar. Al arribar al domicilio, los efectivos se encontraron con la mujer con severas quemaduras en gran parte de su cuerpo.

De acuerdo con las primeras actuaciones y por motivos que aún se intentan establecer, la mujer se habría rociado con alcohol y luego se prendió fuego, lo que le provocó lesiones de extrema gravedad. Ante el cuadro crítico, el personal policial dio aviso inmediato al Servicio de Emergencias Médicas.

La víctima fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Marcial Quiroga, donde quedó internada en estado delicado. Pese a los esfuerzos del equipo médico, el daño ocasionado por las quemaduras resultó irreversible y, en las últimas horas, se confirmó su fallecimiento.

El deceso generó una profunda repercusión en Caucete, donde I.T. era una vecina conocida. A través de las redes sociales, familiares, amigos y allegados expresaron su dolor y la despidieron con mensajes de afecto y acompañamiento a sus seres queridos.

El caso quedó bajo intervención de la Justicia, que trabajó desde el primer momento para esclarecer las circunstancias del hecho, mientras la comunidad atraviesa horas de duelo por la trágica pérdida.

