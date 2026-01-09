Una votación, un artículo y millones en juego: impacto de la reforma en San Juan

Qué cambia con el artículo 191

El núcleo del debate está en la modificación de la escala del impuesto a las Ganancias para las sociedades. El artículo 191 propone reducir las alícuotas para los tramos más altos de facturación: La tasa del 30% bajaría al 27%, y la del 35% se reemplazaría por una del 31,5%.

image

Estos recursos forman parte de la masa coparticipable que luego se distribuye entre las provincias, por lo que cualquier baja en la recaudación impacta de manera directa en las finanzas locales. El efecto no sería inmediato: si la ley se aprueba, el golpe fiscal se sentiría a partir de mayo de 2027, cuando se presenten las declaraciones juradas correspondientes al ejercicio 2026 y se liquiden los anticipos.

El peso del recorte en San Juan

Para San Juan, los $36.721 millones anuales representan un monto significativo en términos presupuestarios, especialmente en un contexto de ajuste y menor disponibilidad de fondos nacionales. Son recursos que habitualmente se destinan a gastos corrientes, salarios, obra pública, salud, educación y programas sociales.

A nivel nacional, Buenos Aires encabeza la lista de provincias más afectadas, con una pérdida estimada en $238.558 millones, seguida por Santa Fe ($97.087 millones) y Córdoba ($96.459 millones). En el otro extremo, Tierra del Fuego perdería $13.398 millones.

La negociación con las provincias

El ministro del Interior, Diego Santilli, quedó a cargo de la negociación política con los gobernadores para intentar destrabar el tratamiento del proyecto. La gira ya incluyó reuniones en Chubut y continuará por Chaco y Mendoza. San Juan está en la agenda y la visita se concretaría tras el regreso del gobernador Marcelo Orrego de sus vacaciones.

image

El vicegobernador Fabián Martín, en ejercicio del Ejecutivo provincial, adelantó que en el encuentro se insistirá con los ejes de generación de empleo y desarrollo económico, aunque el artículo 191 será uno de los puntos centrales de la discusión.

Cómo votaría San Juan

En el Congreso, el escenario aparece dividido. En el Senado, se descuenta que los peronistas Sergio Uñac y Celeste Giménez votarán en contra, mientras que Bruno Olivera, de La Libertad Avanza, acompañaría el proyecto. En Diputados, los votos positivos de los libertarios José Peluc y Abel Chiconi contrastan con el rechazo de los peronistas Cristian Andino y Jorge “Coqui” Chica, mientras que los orreguistas Nancy Picón y Carlos Jaime mantienen reparos.

image

Varios gobernadores dejaron trascender que no acompañarán el artículo 191, aunque todavía no hay una postura unificada. En ese marco, algunos interpretan que la inclusión de este punto podría funcionar como una ficha de negociación de la Casa Rosada con las provincias.

Por Gabriel Rotter.