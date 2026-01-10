"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > calor

Vuelve el calor a San Juan: sábado con 31°C y chance de tormentas aisladas

Tras el alivio térmico del viernes, el SMN anticipa una jornada calurosa este sábado 10 de enero, con nubosidad variable, vientos moderados y probabilidad de lluvias hacia la noche.

Luego del descenso de temperatura registrado este viernes en gran parte de la provincia, el calor volverá a hacerse sentir este sábado 10 de enero en San Juan. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima alcanzará los 31°C, en una jornada con cielo algo nublado y condiciones mayormente estables durante gran parte del día.

Durante la madrugada y la mañana, el tiempo se presentará soleado a parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 25 grados. El viento será leve del sector noreste, con velocidades de entre 2 y 15 km/h, y sin probabilidad de precipitaciones.

image

Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, el termómetro continuará en ascenso. Se prevé nubosidad variable, con una sensación térmica cercana a los 30°C y un índice UV muy alto a extremo, por lo que se recomienda protección solar. Los vientos rotarán al sector norte y este, manteniéndose entre 3 y 19 km/h.

Te puede interesar...

El pico de calor llegará alrededor de las 17, cuando la temperatura máxima alcance los 31°C, con vientos moderados del sur, que podrían alcanzar ráfagas de hasta 26 km/h.

Hacia la noche, el panorama podría mostrar cambios. El SMN anticipa la probabilidad de tormentas aisladas, con chances de precipitación que oscilan entre el 10% y el 40%. La temperatura descenderá progresivamente hasta los 24–25°C, mientras que el viento rotará al sudeste y noreste, con velocidades de entre 11 y 27 km/h.

En síntesis, se espera un sábado típicamente caluroso en San Juan, con estabilidad durante el día y una noche bajo observación por posibles lluvias aisladas.

Temas

Te puede interesar