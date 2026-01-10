Luego del descenso de temperatura registrado este viernes en gran parte de la provincia, el calor volverá a hacerse sentir este sábado 10 de enero en San Juan. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima alcanzará los 31°C, en una jornada con cielo algo nublado y condiciones mayormente estables durante gran parte del día.
Vuelve el calor a San Juan: sábado con 31°C y chance de tormentas aisladas
Tras el alivio térmico del viernes, el SMN anticipa una jornada calurosa este sábado 10 de enero, con nubosidad variable, vientos moderados y probabilidad de lluvias hacia la noche.