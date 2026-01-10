Vuelve el calor a San Juan: sábado con 31°C y chance de tormentas aisladas

Durante la madrugada y la mañana, el tiempo se presentará soleado a parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 25 grados. El viento será leve del sector noreste, con velocidades de entre 2 y 15 km/h, y sin probabilidad de precipitaciones.

Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, el termómetro continuará en ascenso. Se prevé nubosidad variable, con una sensación térmica cercana a los 30°C y un índice UV muy alto a extremo, por lo que se recomienda protección solar. Los vientos rotarán al sector norte y este, manteniéndose entre 3 y 19 km/h.