Desarticularon picadas ilegales en Pocito y cayó uno de los organizadores

Durante el procedimiento también se controló la presencia de carros gastronómicos instalados en el lugar. Cinco de ellos fueron intimados por no contar con certificación de manipulación de alimentos ni condiciones mínimas de higiene, pese a haberse apostado en el sector a raíz del evento ilegal.

Las actuaciones permitieron dar con uno de los responsables de la organización de estas convocatorias, difundidas principalmente a través de grupos de mensajería instantánea y redes sociales bajo la excusa de una “juntada fierrera”. En el último intento de encuentro, denominado “Viernes Grau”, se habría concentrado alrededor de 70 personas. Al organizador se le labró una contravención por promover un evento público sin autorización.

Las autoridades advirtieron que este tipo de reuniones no tienen carácter deportivo ni recreativo, ya que se desarrollan sin controles, habilitaciones ni medidas de seguridad. Además de las picadas ilegales, se detectaron ruidos molestos, maniobras peligrosas como “willy” con motocicletas y permanencia prolongada sobre la vía pública, poniendo en riesgo tanto a los participantes como a terceros.

El operativo fue encabezado por el Juzgado de Faltas de Pocito, junto al Cuerpo de Inspectores Municipales, Policía Comunal, Comisaría 7ª, Comisaría 36ª y personal de Tránsito D7, con apoyo de unidades especiales. Las acciones se intensificaron en los últimos días, especialmente tras un procedimiento similar realizado una semana antes en inmediaciones del Estadio San Juan del Bicentenario.

Desde el ámbito policial remarcaron que estos controles se realizan de manera constante en distintos puntos de la provincia, con operativos móviles y satélites para anticiparse a las convocatorias ilegales. El objetivo principal es prevenir siniestros viales y evitar que estas prácticas clandestinas continúen poniendo en peligro la seguridad pública.