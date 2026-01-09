Agenda deportiva: actividades para este fin de semana en San Juan

El circuito de 8 km tendrá cuatro vueltas para las categorías Elite, Master A y B; tres giros para Master C y D al igual que para Femenino Elite Master A y B y Promo A y B Masculino; en dos oportunidades lo harán Promo A y B Femenino y Principiantes Varones y una vuelta para Principiantes Femenino.

Fútbol infantil

El Mundialito del Club Atlético Trinidad, en su trigésima segunda edición se sigue disputando con equipos locales, nacionales e internacionales, contando con siete categorías en juego (2013/2014 hasta 2019/2020), y más de 3000 futbolistas.

Los partidos se jugaron durante toda la semana en cuatro canchas: Club Atlético Trinidad, predio Héctor Literas, las canchas auxiliares del Bicentenario y las instalaciones del Sindicato Empleados de Comercio y las finales serán en el Estadio del Bicentenario el sábado 10 de enero.

Fútbol

Este domingo 11 de enero a las 17:30 en el estadio Augusto Pulenta, en el departamento San Martín, el Torneo Regional Amateur determinará el equipo sanjuanino que sigue en carrera para la próxima fase.

El local Peñaflor recibe a Unión de Villa Krause, recordando que en el partido de ida, los azules de Rawson ganaron 2-0. El encuentro será dirigido por Luis Martínez, de San Rafael.

Ciclismo

El ciclismo de categoría Libres y Master disputará el Circuito Caucete – 25 de mayo, organizado por la Agrupación de provincial de ciclismo Libres y Master con concentración a las 15 y largada a las 16 en Plaza de Caucete y llegada en calle 4, Santa Rosa.