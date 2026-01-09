San Juan se adelantó a un plan nacional con una iniciativa implementada en 2025

Como parte de sus objetivos, Educación trabajó el año pasado con equipos técnicos y el acompañamiento de un especialista, abordando contenidos, estrategias didácticas y enfoques pedagógicos directamente vinculados a las necesidades de las aulas.

Los trayectos de formación contemplaron acciones focalizadas. El referente especialista, a través del desarrollo de talleres situados y en servicio, avanzó con una dinámica que contempló la formación de comunidades de aprendizaje mediante un enfoque que ofreció experiencias significativas y auténticas.

Este proceso, que involucró a diferentes actores del sistema educativo provincia de segundo ciclo de Primaria en toda la provincia, se convertirá ahora en una base concreta para implementar los lineamientos del Compromiso Federal por la Matemática, articulando la experiencia local con la política nacional recientemente acordada y que se pondrá en marcha a partir de marzo.

El Compromiso Federal por la Matemática fue aprobado en la última asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), encabezada por el secretario de Educación del Ministerio de Capital Humano, Carlos Torrendell, con la participación de los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones del país.

En ese encuentro, la ministra de Educación, Silvia Fuentes; y la secretaria de Educación, Mariela Lueje, encabezaron la representación sanjuanina. “No hay matemática sin lenguaje, ni lenguaje sin pensamiento matemático”, indicó Fuentes.

El documento aprobado partió de un diagnóstico crítico sobre la enseñanza y los aprendizajes en Matemática y estableció una hoja de ruta con foco en el segundo ciclo de la escuela primaria y el ciclo básico de la secundaria.

Entre sus ejes centrales se incluyen la enseñanza situada, la formación docente continua y el desarrollo de materiales pedagógicos, con el objetivo de generar mejoras sostenidas en las prácticas de enseñanza y ampliar las oportunidades educativas en todo el país