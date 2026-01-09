Grupo Lorenzo lanzó en San Juan la preventa del nuevo Citroën C4 híbrido
Grupo Lorenzo inició en San Juan la preventa del nuevo Citroën C4 híbrido, el primer modelo electrificado de la marca en Argentina, con reservas anticipadas desde $500.000.
Citroën dio un paso clave en su estrategia de electrificación en Argentina y San Juan es parte de ese proceso. Tras su reciente presentación en la costa atlántica, la marca francesa anunció oficialmente el inicio de la preventa del nuevo Citroën C4 híbrido, que ya puede reservarse en la provincia a través de Lorenzo Automobile Citroën, concesionario oficial.
Se trata de un lanzamiento histórico para Citroën en el país, ya que el nuevo C4, disponible en sus versiones Plus y Max, se convierte en el primer modelo electrificado de la marca comercializado en el mercado argentino. Desde ahora, los clientes sanjuaninos pueden asegurar su unidad mediante una reserva anticipada de $500.000, dando inicio formal al proceso de adquisición.
Desde el concesionario destacaron que el monto de la reserva es totalmente reembolsable en caso de no concretarse la operación, lo que garantiza una experiencia de compra transparente y segura. Los interesados pueden realizar el trámite de manera presencial o acceder a más información a través de los canales oficiales de la marca.
El nuevo Citroën C4 representa una evolución profunda dentro del segmento C Hatch. Con una estética renovada y una fuerte personalidad, el modelo expresa con claridad la identidad de diseño de Citroën y se posiciona como uno de los referentes del segmento desde su debut en Europa.
Su silueta combina elegancia, aerodinámica y fluidez propias de los crossover, junto con la robustez y la posición de manejo elevada características de los SUV, logrando un equilibrio entre diseño y funcionalidad. A esto se suma una nueva interpretación del programa Citroën Advanced Comfort®, orientado a maximizar el bienestar de los ocupantes y ofrecer una experiencia de conducción moderna y confortable.
Lanzamiento oficial en marzo
El lanzamiento oficial del nuevo Citroën C4 en Argentina está previsto para marzo, instancia en la que se conocerán en detalle las especificaciones técnicas definitivas y los precios de cada versión.
En San Juan, la preventa del nuevo C4 híbrido y todas las novedades de la marca francesa están disponibles en Lorenzo Automobile Citroën, ubicado en Lateral Circunvalación sur-este 1575, concesionario oficial que acompaña este nuevo capítulo de Citroën en la provincia.