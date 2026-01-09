Grupo Lorenzo lanzó en San Juan la preventa del nuevo Citroën C4 híbrido

Un clásico renovado con ADN moderno

El nuevo Citroën C4 representa una evolución profunda dentro del segmento C Hatch. Con una estética renovada y una fuerte personalidad, el modelo expresa con claridad la identidad de diseño de Citroën y se posiciona como uno de los referentes del segmento desde su debut en Europa.

07

Su silueta combina elegancia, aerodinámica y fluidez propias de los crossover, junto con la robustez y la posición de manejo elevada características de los SUV, logrando un equilibrio entre diseño y funcionalidad. A esto se suma una nueva interpretación del programa Citroën Advanced Comfort®, orientado a maximizar el bienestar de los ocupantes y ofrecer una experiencia de conducción moderna y confortable.

Lanzamiento oficial en marzo

El lanzamiento oficial del nuevo Citroën C4 en Argentina está previsto para marzo, instancia en la que se conocerán en detalle las especificaciones técnicas definitivas y los precios de cada versión.

En San Juan, la preventa del nuevo C4 híbrido y todas las novedades de la marca francesa están disponibles en Lorenzo Automobile Citroën, ubicado en Lateral Circunvalación sur-este 1575, concesionario oficial que acompaña este nuevo capítulo de Citroën en la provincia.