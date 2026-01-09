Sin sobresaltos en el cierre de semana: el blue no se mueve en San Juan

El dólar turista alcanzó los $1.937, el dólar MEP cerró en $1.489,42, y el contado con liquidación (CCL) se posicionó en $1.526,12. En tanto, el dólar cripto operó en torno a los $1.521,80, sin variaciones.

En cuanto a otras monedas, el euro cotizó a $1.667,49 para la compra y $1.759,44 para la venta, mientras que el euro blue se ubicó en $1.728,84 y $1.752,12. El real brasileño, por su parte, se mantuvo estable alrededor de los $271,65.

De esta manera, el mercado cambiario cerró la semana con una tónica de estabilidad generalizada, sin señales de tensión en las distintas cotizaciones y con el dólar blue como principal referencia sin cambios en San Juan.