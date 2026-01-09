En un contexto marcado por las altas temperaturas y un bajo nivel de operaciones, el mercado cambiario cerró la semana sin sobresaltos en San Juan. El dólar blue volvió a mantenerse estable este viernes y confirmó una tendencia que ya se repite desde hace tres días consecutivos.
Sin sobresaltos en el cierre de semana: el blue no se mueve en San Juan
El dólar blue volvió a cerrar sin cambios en San Juan y acumula tres jornadas consecutivas estable, en un mercado que mostró escaso movimiento en el cierre de la semana.